Dâu cả nhà Beckham tung ảnh bán nude gợi cảm hết nấc, "hơn thua" độ hot với mẹ chồng - Victoria giữa drama gia đình

Trong khi Nicola Peltz khiến dân tình "ná thở" với shoot ảnh bán nude cho thương hiệu Ý, thì mẹ chồng Victoria Beckham cũng chẳng vừa khi xuất hiện đầy táo bạo trên bìa ELLE. Bộ đôi mẹ chồng - nàng dâu tranh cãi nhất nhì Hollywood như đang có màn "đọ sắc ngầm" ngay giữa lúc drama gia đình Beckham vẫn căng như dây đàn.

Nữ diễn viên Nicola Peltz Beckham - con dâu cả của danh thủ David Beckham và nữ hoàng thời trang Victoria, vừa trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong chiến dịch mới của một thương hiệu đến từ Ý. Nữ thừa kế nhà tỷ phú Peltz gây sốc với hình ảnh bán nude cực sexy. Khoảnh khắc khác, bà xã Brooklyn Beckham khoác lên mình áo khoác satin champagne trễ vai, mix cùng quần ton-sur-ton và nhẫn bạc khổng lồ hình trái tim, visual vừa thời trang vừa gợi cảm gây chú ý.

Trùng hợp thay, ngay tuần này, mẹ chồng của Nicola - bà Victoria Beckham cũng gây chú ý với bộ ảnh cho ELLE tháng 10/2025. Trên bìa, Victỏia diện trench coat thắt lưng, còn bên trong loạt ảnh là outfit áo sheer xuyên thấu khoe nội y táo bạo. Cựu thành viên Spice Girls đang trong thời gian chạy chiến dịch quảng bá cho bộ phim tài liệu riêng, trong đó Victoria chia sẻ nhiều khía cạnh về cuộc sống, mở ra cái nhìn cận cảnh vào đời tư của bà xã David Beckham và gia đình quyền lực giới showbiz và thể thao quốc tế.

Victoria đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá cho phim riêng

Tuy nhiên, highlight không chỉ nằm ở visual của hai mỹ nhân mà còn ở bối cảnh drama căng đét trong gia đình Beckham. Brooklyn - chồng Nicola - bị cho là "cạch mặt" gia đình khi không còn xuất hiện chung khung hình, thậm chí phớt lờ sinh nhật của các thành viên như David, Victoria, em trai Romeo... ngoại trừ bà nội và em gái Harper. Cặp đôi Nicola - Brooklyn cũng bị soi không mời nhà Beckham trong lễ làm mới lời thề hôn nhân gần đây.

Trong khi đó, David và Victoria vẫn chia sẻ loạt ảnh chúc mừng sinh nhật Romeo, cho thấy mối quan hệ thân thiết trong gia đình - trừ cặp đôi con cả và dâu cả.

Có thể nói, giữa tâm bão mâu thuẫn, cả Nicola và Victoria lại vô tình "hơn thua" khi cùng tung ảnh gợi cảm trong 1 tuần, khiến netizen càng thêm chú ý đến mối quan hệ nhiều khúc mắc này.

Con cả Brooklyn Beckham đã xuất hiện trong trailer phim của Victoria nhưng chỉ là hình ảnh thủa nhỏ, khác với những người con khác góp mặt với dáng vẻ hiện tại, gắn bó bên cha mẹ

Theo Mail Online.