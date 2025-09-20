Vì sao Khánh Thi chọn Đặng Thu Hương làm bạn nhảy của Phan Hiển?

Trong Dancesport, sự kết hợp của hai vận động viên luôn đòi hỏi sự ăn ý, đồng thời không tránh khỏi những va chạm cơ thể. Chính vì thế, việc Phan Hiển nhiều lần thay đổi bạn nhảy từng khiến dư luận đặt dấu hỏi. Ít ai biết rằng, người đứng sau mọi sự thay đổi đó lại chính là Khánh Thi.

"Từ khi dừng sự nghiệp thi đấu để chuyển sang huấn luyện, tôi đã trực tiếp đi tìm bạn nhảy cho Hiển. Nhiều người nói tôi 'điên rồ', như thể đang đi tìm bạn gái cho chồng. Nhưng chúng tôi luôn coi đó là quan hệ đối tác trong công việc. Hiển cũng hợp tác hết mình, đặt kết quả thi đấu lên hàng đầu," Khánh Thi từng chia sẻ với truyền thông.

Theo kiện tướng dancesport, trong sự nghiệp, Phan Hiển đã thay đổi tới 6 bạn nhảy và đặc biệt, với cả 6 đối tác, anh đều giành được ngôi vô địch. Khánh Thi cũng chủ động giới hạn khoảng thời gian hợp tác từ 2-3 năm để giữ sự tươi mới cũng như hạn chế những vấn đề ngoài chuyên môn.

Đó cũng là cách để Phan Hiển cùng các bạn nhảy lần lượt giành vô địch ở mọi giải đấu tham gia. Nhưng đặc biệt hơn cả, với Đặng Thu Hương, bạn nhảy gắn bó từ năm 2019, cả hai đã tạo nên một hành trình rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Khánh Thi chính là người thuyết phục Thu Hương – lúc ấy đã có gia đình, có con bắt cặp với Phan Hiển. Quyết định này từng khiến Thu Hương phải đắn đo nhưng chính sự nghiêm túc, tận tâm trong luyện tập đã khiến bộ đôi này nhanh chóng gặt hái thành công. Khánh Thi cho biết, cô rất thương hoàn cảnh của Thu Hương và đặc biệt tin tưởng vào sự nghiêm túc trong công việc của cả hai.

Khánh Thi là người đứng sau thành công của Phan Hiển và Thu Hương

SEA Games 31 trên sân nhà, Phan Hiển – Thu Hương bùng nổ với 3 tấm Huy chương Vàng, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. Trước đó, ở SEA Games 30, Phan Hiển đã định giải nghệ, nhưng sự kết hợp mới mẻ này như một cú hích để anh tiếp tục cháy hết mình.

Không chỉ là bạn gái, vợ chồng Khánh Thi coi Thu Hương như em gái trong nhà

Không dừng lại ở sân chơi khu vực, cặp đôi bắt đầu ấp ủ giấc mơ lớn hơn. Tháng 7/2025, họ giành 3 HCV tại Giải vô địch Dancesport Đông Nam Á ngay trên đất Việt Nam. Nhưng đỉnh cao phải kể đến tháng 9/2025, khi Phan Hiển – Thu Hương gây chấn động với Huy chương Đồng Giải Vô địch Thế giới Showdance Latin tại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một cặp đôi Việt Nam bước lên bục huy chương ở nội dung Showdance Latin – thể loại vốn đòi hỏi cả kỹ thuật và khả năng biểu diễn nghệ thuật. Bài thi của họ lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính và nữ y tá thời chiến, vừa giàu cảm xúc, vừa có chiều sâu nghệ thuật, khiến khán giả quốc tế phải đứng dậy vỗ tay.

Khánh Thi rưng rưng: "Đó là thành quả của hơn một năm tập huấn, chuẩn bị từ ý tưởng, âm nhạc, trang phục, tới từng chi tiết nhỏ. Với chúng tôi, đây không chỉ là huy chương, mà là dấu mốc lịch sử cho dancesport Việt Nam".

Nhìn lại hành trình, có thể thấy việc Khánh Thi trực tiếp tìm bạn nhảy cho chồng không chỉ là quyết định của một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, mà còn là sự hy sinh, thấu hiểu của một người vợ. Và với Phan Hiển – Đặng Thu Hương, dấu mốc 2019 chính là khởi đầu cho một giai đoạn đỉnh cao, để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dancesport Việt Nam.