Lý Hoàng Nam thua chóng vánh, Phúc Huỳnh lần đầu vô địch PPA Asia Tour tại Việt Nam

Ngày 7/9 tại cụm sân pickleball Global City (Thủ Đức, TP.HCM), tay vợt Việt kiều Huỳnh Thiên Phúc (Phúc Huỳnh) đã có màn trình diễn thăng hoa để đánh bại Lý Hoàng Nam trong trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp PPA Asia – Vietnam Open 2025 với tỉ số 2-0 (11-5, 11-1).

Phúc Huỳnh vô địch đơn nam pickleball (Ảnh: FBNV)

Bước vào set đầu tiên, Lý Hoàng Nam khởi đầu cực kỳ hứng khởi. Anh dẫn trước tới 4-0, tuy nhiên, bước ngoặt đến từ một pha drop lỗi, mở ra chuỗi lên điểm không ngừng cho Phúc Huỳnh. Tay vợt sinh năm 2000 tận dụng sự hưng phấn để ghi liền 7 điểm, trước khi khép lại set đầu với tỉ số 11-5.

Set thứ hai chứng kiến thế trận một chiều hoàn toàn. Phúc Huỳnh kiểm soát tốt khu vực "bếp" (non-volley zone), ra đòn chính xác và đầy uy lực. Lý Hoàng Nam liên tục mắc lỗi trong các pha xử lý dọc biên, để đối thủ dẫn 5-0 rồi 10-1. Chỉ sau đúng một cú đánh lỗi nữa của Nam, Phúc Huỳnh khép lại trận chung kết với chiến thắng 11-1, ấn định tỉ số 2-0 chóng vánh chỉ sau khoảng 25 phút thi đấu.

VĐV 25 tuổi thi đấu ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Phúc Huỳnh ăn mừng với Lý Hoàng Nam

Để có mặt ở chung kết, Phúc Huỳnh đã trải qua hành trình ấn tượng. Tại tứ kết, anh loại nhà vô địch Hong Kong Open Jack Wong với tỉ số 11-2, 11-5. Đến bán kết, anh tiếp tục vượt qua Trịnh Linh Giang để vào chung kết rồi lên ngôi vô địch.

Chia sẻ sau giải đấu, nam VĐV cho biết: "Chiến thắng lần này có ý nghĩa rất lớn đối với Phúc. Rất khó khăn để vượt qua được rất nhiều VĐV tài năng ở Việt Nam. Đến khi cầm trong tay giải thưởng cao nhất ở hạng mục đơn nam tại Việt Nam, là quê hương nơi Phúc sinh ra, Phúc mới thật sự thấy hạnh phúc".