LĐBĐ Malaysia lên tiếng về việc FIFA phạt nặng vì gian lận nhập tịch trận gặp tuyển Việt Nam

Tối 26/9, FIFA thông báo FAM vi phạm quy định khi đăng ký bảy cầu thủ gốc nước ngoài vào danh sách thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 trận thắng 4-0 đội tuyển Việt Nam . Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng FAM đã sử dụng hồ sơ không hợp lệ và đưa ra loạt án phạt nghiêm khắc với mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2.000 franc, đồng thời bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Những cầu thủ bị nêu tên gồm: Gabriel Palmero, Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan). Họ từng được Malaysia nhập tịch dựa trên "dòng máu lai" từ tổ tiên và đã ra sân ở các trận gặp Nepal và Việt Nam.

LĐBĐ Malaysia khẳng định sẽ kháng cáo

Trước tình hình này, FAM khẳng định họ luôn làm việc minh bạch, nộp đầy đủ giấy tờ theo hướng dẫn của FIFA và nhận được sự chấp thuận trước khi cầu thủ ra sân. "Chúng tôi tin rằng quy trình đã được thực hiện đúng quy định và sẽ kháng cáo đến cùng để bảo vệ quyền lợi đội tuyển cũng như các cầu thủ," FAM nhấn mạnh trong thông báo chính thức.

Theo quy định, FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp bản lý do đầy đủ của quyết định. Sau đó, liên đoàn có thể gửi đơn lên Ủy ban Khiếu nại FIFA. Nếu kháng cáo bất thành, Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam, thậm chí đối diện nguy cơ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hoặc chịu thêm lệnh cấm quốc tế.