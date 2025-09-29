Cùng Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 chinh phục giới hạn với những điểm nhấn ấn tượng

Không chỉ quy tụ hàng chục nghìn vận động viên trong nước và quốc tế, mùa giải năm nay còn sở hữu hai lần đầu tiên đầy ấn tượng: lần đầu ứng dụng công nghệ A.I đa mô hình và lần đầu được truyền hình trực tiếp đa nền tảng – hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho runner lẫn khán giả.

A.I biến hành trình marathon của mỗi người thành câu chuyện đầy cảm hứng

Lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ A.I đa mô hình được ứng dụng để tạo nên những video chạy bộ siêu cá nhân hóa, vừa chân thực, vừa đậm chất đời thường vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ. Bạn từng chùn bước vì deadline dí sát? Bị đồng đội "bùng kèo" phút chót? Không có tâm trạng xỏ giày còn bận nghĩ về crush? Chỉ với vài thao tác đơn giản, A.I sẽ tái hiện những tình huống quen thuộc mà bất kỳ runner nào cũng từng trải qua thành những thước phim sống động và hài hước, là chất liệu có khả năng truyền động lực cho mỗi người.

Chỉ sau hai tuần, hơn 20.000 video A.I đã được cộng đồng tạo ra, từ các vận động viên chuyên nghiệp như Phạm Tiến Sản, Trần Đảng, Bùi Thu Hà, những runclub có tổ chức bài bản đến những người mới tập chạy và ngay cả dân công sở bận rộn.





Ai cũng có thể tìm thấy mình trong câu chuyện mà A.I kể lại. Các caption hài hước lần lượt ra đời: "Deadline dí nhưng vẫn kịp về đích"; "Đồng đội bùng kèo nhưng A.I vẫn bắt tôi chạy tiếp"… Nhiều runner tranh thủ biến video thành lời tỏ tình: "Nếu chạy cùng em, anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng."

Lần đầu tiên một giải marathon tạo ra được không khí vô cùng sôi động từ trước giờ xuất phát. Nhờ đó, tinh thần marathon đã lan tỏa vào cuộc sống thường ngày và áp lực, thử thách không thể ngăn cản các runner sải bước.

Truyền hình trực tiếp toàn bộ giải chạy trên VTV, lan tỏa tinh thần"bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" đến hàng triệu khán giả

Ngày 05/10, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank sẽ lần đầu được truyền hình trực tiếp trên nền tảng số của đài truyền hình quốc gia VTV. Hàng triệu khán giả trên cả nước đã có thể cùng tận hưởng bầu không khí của giải chạy, từ khoảnh khắc xuất phát bùng nổ, những pha tăng tốc nghẹt thở, đến giây phút gay cấn tại vạch đích – trên những nền tảng hàng đầu như VTV Go, Fanpage VTV Thể thao, YouTube VTV Thể thao và Fanpage Techcombank Việt Nam. Với đội ngũ sản xuất dày dạn kinh nghiệm, hình ảnh cuộc đua sẽ được truyền tải sống động từ nhiều góc máy chuyên nghiệp, không thua kém gì các chương trình thể thao quy mô lớn trong nước và quốc tế.

Đồng hành cùng khán giả là hai gương mặt quen thuộc của VTV – bình luận viên Tiến Dũng và Minh Nguyệt. Với lối dẫn duyên dáng, kiến thức thể thao sâu rộng và phong cách chuyên nghiệp, họ sẽ biến cuộc đua thành một "show thể thao" hấp dẫn, thay vì chỉ là một giải chạy đơn thuần.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến trực tiếp cuộc so tài đỉnh cao giữa các ngôi sao điền kinh Việt Nam: Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa. Sự góp mặt của họ biến đường chạy thành sân khấu nơi ý chí, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng.

Hai sáng tạo đột phá này đã chính thức đưa Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 vượt ra ngoài những cung đường vật lý quen thuộc, trở thành sự kiện gắn kết cộng đồng và tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Techcombank: luôn đổi mới để mang đến trải nghiệm vượt trội, ngang tầm các giải Marathon tiêu chuẩn quốc tế.

Và đừng quên hàng chục nghìn runner trong nước và quốc tế sẽ cùng nhau hội ngộ tại Hà Nội vào ngày 05/10, để cùng sải bước vì một Việt Nam vượt trội.

Hãy đón xem trực tiếp giải chạy Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 trên các nền tảng: VTV Go, Fanpage VTV Thể thao, YouTube VTV Thể thao và Fanpage Techcombank Việt Nam ( https://www.facebook.com/Techcombank )