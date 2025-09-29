FIFA ra án phạt nặng, LĐBĐ Malaysia thừa nhận sai sót nhập tịch

Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman HJ Rahman, cho biết lỗi phát sinh từ những "trục trặc kỹ thuật" trong khâu hành chính khi nộp hồ sơ. Dù vậy, ông vẫn khẳng định rằng cả bảy cầu thủ liên quan đều được công nhận là công dân hợp pháp của Malaysia. Theo ông, FAM hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát toàn bộ quy trình và sẽ chờ phán quyết chính thức từ FIFA trước khi quyết định có kháng cáo hay không.

FAM cho rằng sai sót nhập tịch do kỹ thuật

Trước đó, FIFA đã ra án phạt rất nặng khi cấm bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia thi đấu trong vòng mười hai tháng và phạt FAM số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Cùng lúc, các câu lạc bộ chủ quản ở nước ngoài của những cầu thủ này cũng đồng loạt gạch tên họ khỏi danh sách thi đấu. Nổi bật trong số đó là Imanol Machuca thuộc Velez Sarsfield (Argentina), Rodrigo Holgado của America de Cali (Colombia), Gabriel Palmero khoác áo Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha) và Facundo Garces trong màu áo Alaves (Tây Ban Nha).

Sự cố này đang đẩy bóng đá Malaysia vào tình thế vô cùng khó khăn. Giới chuyên môn cảnh báo rằng đội tuyển nước này có thể bị xử thua trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Nghiêm trọng hơn, trong kịch bản xấu nhất, Malaysia hoàn toàn có nguy cơ bị loại khỏi vòng loại giải đấu hoặc thậm chí bị cấm tham dự các giải quốc tế trong nhiều năm.