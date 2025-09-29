Bí quyết đánh bay "ngực mỡ" của Beckham và loạt sao Hollywood để có cơ bắp săn chắc tuổi U50

Ở tuổi trung niên, loạt sao nam từ David Beckham, David Corenswet (tân Superman) đến Idris Elba đều gây sốt khi khoe vòng ngực săn chắc, nam tính. Điều này khiến nhiều cánh mày râu áp lực vì "ngực mỡ" (moobs) vẫn là nỗi ám ảnh của không ít người.

Theo Will Duru - HLV cá nhân kiêm nhà sáng lập ứng dụng tập luyện 12Reps, có tới 40% đàn ông gặp tình trạng "ngực mỡ", nguyên nhân đến từ cơ ngực yếu, rối loạn hormone (testosterone giảm, estrogen tăng) hay lối sống ít vận động, ăn uống thiếu lành mạnh. Nhưng tin vui là chỉ cần kiên trì, bạn hoàn toàn có thể "xóa sổ" moobs và sở hữu cơ ngực vạm vỡ.

HLV Will gợi ý 5 bài tập đơn giản, có thể bắt đầu ngay tại nhà:

Hít đất hẹp (narrow press-ups): chỉ cần 5 cái/ngày rồi tăng dần, siết cơ ngực hiệu quả.

Kéo dây kháng lực (loop band row): tập trung vào lưng và vai, giúp ngực trông đầy đặn hơn.

Đẩy ngực dốc với tạ (incline chest press): nhắm vào phần ngực trên, tạo dáng ngực cao, săn chắc.

Đẩy ngực dốc hẹp (narrow press): vừa ăn vào ngực vừa tác động cơ tay sau.

Ép ngực cáp (cable flyes): động tác "ôm" quen thuộc nhưng cực kì hiệu quả.

Tập gym chăm chỉ sẽ giúp quý ông trung niên đánh bay "ngực mỡ"

Ngoài tập luyện, Will nhấn mạnh chế độ ăn và sinh hoạt quyết định đến 50% kết quả: cắt giảm tinh bột xấu, ưu tiên protein (thịt nạc, cá, trứng, các loại đậu), duy trì cardio 2 buổi/tuần và đi bộ 7.000 - 10.000 bước/ngày. Nếu muốn "nhấp nháp" rượu bia, hãy chọn vang hoặc gin tonic thay vì bia hay cocktail ngọt.

HLV cũng chỉ ra 2 lỗi phổ biến nhiều người mắc: cố nâng tạ nặng khi chưa đúng kỹ thuật và làm cardio trước khi tập tạ. Điều này khiến cơ thể nhanh kiệt sức và giảm hiệu quả tập luyện.

Chốt lại, để biến "ngực mỡ" thành cơ ngực rắn chắc, công thức nằm ở: 5 bài tập cơ bản, chế độ ăn khoa học và sự kiên trì. Và quan trọng nhất: bạn không bao giờ quá già để bắt đầu tập luyện!