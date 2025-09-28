Tài khoản MXH đầu tiên của tiểu thư Harper Beckham có gì?

Harper Seven Beckham – con gái út của cặp đôi đình đám David và Victoria Beckham đã chính thức xuất hiện trên Instagram ở tuổi 14. Bài đăng đầu tiên của cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý khi là một bức ảnh đen trắng ngọt ngào chụp cùng mẹ.

Trong ảnh, Harper chu môi đáng yêu, còn Victoria mỉm cười rạng rỡ. Victoria ngay sau đó đã chia sẻ lại khoảnh khắc này trên Story của mình với lời nhắn: "Gửi nụ hôn tới @harperbeckham", như một cách chào đón con gái vào thế giới mạng xã hội.

Trạng thái gây chú ý của Harper Beckham

Hồ sơ Instagram gây chú ý ngay từ đầu

Tài khoản của Harper hiện vẫn để chế độ riêng tư, nhưng thông tin hiển thị đã đủ khiến công chúng tò mò. Ảnh đại diện là bức hình đen trắng Harper tạo dáng chu môi, toát lên phong cách trẻ trung, tự nhiên.

Trong phần giới thiệu là mô tả ngắn gọn nhưng hóm hỉnh, thể hiện sự tự tin và tinh nghịch của tuổi mới lớn. Cụm "Your fav blonde" (cô gái tóc vàng yêu thích của bạn) cho thấy Harper không ngại bày tỏ cá tính. Bên cạnh đó, việc liệt kê bốn thành phố London, Los Angeles, Miami và New York cũng gắn liền với lối sống quốc tế của gia đình Beckham.

Hiện tại, tài khoản của Harper mới có 40 người theo dõi và cô đang theo dõi 77 tài khoản khác. Những người theo dõi đầu tiên chủ yếu là các thành viên trong gia đình, bao gồm bố mẹ David, Victoria, hai anh trai Romeo và Cruz cùng bạn gái của Cruz – Jackie Apostel. Đây là bước khởi đầu thận trọng trước khi tài khoản được mở công khai.

Tài khoản của Harper Beckham

Harper chỉ được bố mẹ đồng ý cho lập tài khoản sau khi tròn 14 tuổi. Bên cạnh đó, tài khoản của cô vẫn giữ chế độ riêng tư để đảm bảo an toàn, tránh áp lực dư luận khi lượng người hâm mộ tăng nhanh.

Trước khi chính thức có Instagram cá nhân, Harper đã nhiều lần xuất hiện trên các bài đăng của bố mẹ và luôn nhận về hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Giới truyền thông Anh dự đoán, khi Harper mở tài khoản công khai, cô bé sẽ nhanh chóng trở thành gương mặt gây bùng nổ trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.