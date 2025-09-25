Quang Hải chấn thương ngồi khán đài cùng Chu Thanh Huyền xem CAHN thi đấu, biểu cảm của nàng WAG còn "căng" hơn cả chồng

Dù không thể ra sân vì chấn thương, Quang Hải vẫn xuất hiện trên khán đài Hàng Đẫy trong trận Công An Hà Nội (CAHN) tiếp đón DH Cebu FC ở vòng bảng ASEAN Club Championship 2025/26 tối ngày 24/9. Đồng hành cùng anh là bà xã Chu Thanh Huyền, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ loạt biểu cảm đầy cảm xúc.

Trong suốt 90 phút, vợ chồng Quang Hải liên tục dõi theo từng đường bóng. Nam tiền vệ căng thẳng cầm chặt chai nước, còn Chu Thanh Huyền nhiều lần bật dậy, giơ tay hò hét cổ vũ hết mình. Những khoảnh khắc ấy khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời cho thấy sự đồng hành và tình cảm gắn bó của cặp đôi.

Vợ chồng Quang Hải ngồi khán đài xem CLB CAHN thi đấu

Chu Thanh Huyền biểu cảm còn căng hơn cả chồng

Về phía trận đấu, CAHN đã trải qua 90 phút đầy khó khăn khi thiếu vắng nhiều trụ cột như Quang Hải, Adou Minh và Bùi Hoàng Việt Anh. Thế trận giằng co kéo dài đến tận phút 89, trước khi Quang Vinh "Pendant" tỏa sáng với bàn thắng quyết định, mang về chiến thắng 1-0 nghẹt thở cho đội chủ nhà.

HLV Alexandre Polking khẳng định đây không phải chiến thắng may mắn mà là kết quả từ sự kiểm soát tốt và bản lĩnh của các học trò. Với 3 điểm quan trọng này, CAHN tạm vươn lên vị trí thứ ba bảng A, trong khi Cebu vẫn trắng tay sau hai lượt trận.

Theo lịch, CAHN sẽ có chuyến làm khách trước Buriram United vào ngày 3/12 tới, trận đấu được dự báo còn khó khăn hơn khi đội bóng Thái Lan đang thể hiện phong độ ấn tượng.