MSB tự hào lan tỏa tình yêu thể thao đến với cộng đồng

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 17:30 29/09/2025
Với sự góp mặt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), mùa VBA STAR X 2025 trở thành ngày hội thể thao sôi động, nơi người hâm mộ được nhận vô số quà tặng đặc biệt, có cơ hội giao lưu và bùng nổ cảm xúc qua những trận đấu đỉnh cao.

Thông qua chuỗi hoạt động và các trận đấu ý nghĩa như StarXperience, StarXpro, MSB tự hào đồng hành cùng quá trình trưởng thành của các cầu thủ bóng rổ trẻ và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng. Nếu StarXperience là chương trình đào tạo và truyền cảm hứng bóng rổ dành cho thanh thiếu niên trên toàn quốc, tổ chức lớp huấn luyện, giao lưu với VĐV chuyên nghiệp, thì StarXpro cũng là không gian để nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu, tạo nền tảng cho thế hệ cầu thủ trẻ vươn mình trong tương lai.

