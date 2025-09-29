Cầu thủ nổi tiếng cưới cô gái Điện Biên, 2 năm sau cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hai năm sau đám cưới vào tháng 9/2023, trung vệ Trần Đình Trọng không chỉ được nhắc đến với hình ảnh một hậu vệ thép trên sân cỏ, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, trọn vẹn cùng vợ đẹp và hai con nhỏ.

Đình Trọng và bà xã Huyền Trang bén duyên từ năm 2014. Khi ấy, chàng cầu thủ trẻ mới 17 tuổi, còn Huyền Trang – cô gái quê Điện Biên sinh năm 1995 đã chững chạc và trưởng thành hơn. Dù hơn chồng hai tuổi, nhưng cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và gắn bó với nhau.

Điểm đặc biệt trong mối tình của họ là sự kín đáo. Suốt 9 năm yêu nhau, Đình Trọng và Huyền Trang gần như không phô trương trên mạng xã hội. Cặp đôi chọn cách yêu âm thầm, dành sự quan tâm cho nhau nhiều hơn là những lời phô diễn bên ngoài. Chính sự giản dị đó đã giúp chuyện tình vượt qua nhiều sóng gió để rồi đơm hoa kết trái bằng một đám cưới ngọt ngào vào tháng 9/2023.

Đình Trọng và vợ Huyền Trang

Điều đặc biệt là trước cả lễ cưới, gia đình nhỏ của Đình Trọng đã có thêm thành viên mới. Đầu năm 2023, Huyền Trang hạ sinh con trai đầu lòng, được gọi thân mật là bé Luffy. Sự xuất hiện của cậu bé khiến hôn lễ vào tháng 9 cùng năm càng thêm ý nghĩa, bởi Luffy chính là "nhân chứng" cho tình yêu của bố mẹ.

Đến cuối năm 2024, tổ ấm của cặp đôi thêm trọn vẹn khi Huyền Trang sinh con gái thứ hai, đặt tên thân mật là bé Nami. Từ một chàng trai chỉ biết đến bóng đá, giờ đây Đình Trọng trở thành ông bố bận rộn nhưng hạnh phúc, luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc và chơi đùa cùng hai nhóc tỳ.

Gia đình luôn đồng hành với Đình Trọng

Hôn nhân giản dị nhưng đầy yêu thương

Huyền Trang không phải hotgirl, cũng không xuất thân từ giới giải trí. Cô gái Điện Biên ghi điểm bởi sự nền nã, dịu dàng và là hậu phương vững chắc cho chồng. Trong suốt quãng thời gian Đình Trọng chấn thương và đối diện khó khăn sự nghiệp, chính cô là người ở bên động viên, giúp anh giữ vững tinh thần.

Khác với nhiều cặp đôi cầu thủ - hotgirl thường xuyên chia sẻ đời tư, vợ chồng Đình Trọng chọn cuộc sống bình lặng. Trên mạng xã hội, họ chỉ thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh đời thường giản dị. Chính sự mộc mạc này khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến.

Nàng WAG Huyền Trang cực kín tiếng

Vượt qua sóng gió để tận hưởng bình yên

Sự nghiệp của Đình Trọng từng trải qua nhiều biến cố vì chấn thương nặng, có lúc tưởng chừng khó trở lại phong độ đỉnh cao. Nhưng sự đồng hành của vợ và gia đình nhỏ đã giúp anh thêm nghị lực. Giờ đây, anh không chỉ là một trung vệ dày dạn kinh nghiệm trên sân cỏ, mà còn là người đàn ông của gia đình, biết cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm.

Hai năm sau lễ cưới, Đình Trọng và Huyền Trang đang tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất của đời người từ sự nghiệp ổn định, con cái đủ nếp đủ tẻ và tình yêu vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Với anh, danh hiệu hay bàn thắng đều quan trọng, nhưng hạnh phúc lớn nhất chính là khi được trở về ngôi nhà nhỏ, nơi có vợ hiền và hai thiên thần nhỏ đang chờ đợi.