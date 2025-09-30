David Beckham ôm con gái Harper thắm thiết khi đi xem concert, nhan sắc đời thường của tiểu thư tài phiệt gây sốt

Nhà Beckham vừa có một buổi tối quẩy hết mình tại đêm diễn cuối cùng trong tour UK của huyền thoại Oasis. David Beckham và Victoria dẫn theo 3 con: Romeo, Cruz và Harper. Cả gia đình liên tục đăng tải ảnh - clip check-in cực rộn ràng trên Instagram.

Khoảnh khắc gây sốt nhất chính là khi David ôm chặt Harper rồi vừa hát vừa "quẩy" cực sung. Hình ảnh cựu danh thủ trông vừa giản dị vừa ấm áp khi dành trọn tình cảm cho tiểu công chúa nhỏ khiến nhiều người không khỏi chú ý. Từ trước đến nay, Harper vốn được biết đến là "cục cưng" trong gia đình Beckham, luôn được bố mẹ nâng niu và chiều chuộng hết mực, và khoảnh khắc này lại một lần nữa chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, cô út nhà Beckham lại tỏ ra... xấu hổ, thậm chí che mắt khó chịu khi bị kẹp giữa bố và anh trai Cruz trên xế hộp. Hai người đàn ông cùng gào to ca khúc Supersonic trên xe về khiến Harper ngại ngùng.

Ở một khoảnh khắc khác, Harper gây bão sốt khi cùng mẹ Victoria tạo dáng nhí nhảnh giữa SVĐ hàng chục nghìn người. Hai mẹ con cùng giơ ký hiệu vui vẻ, toát lên bầu không khí gần gũi và tràn đầy năng lượng tích cực. Harper lựa chọn outfit đơn giản nhưng thời thượng: áo croptop len đen kết hợp quần jeans tối màu, vừa khoe trọn vóc dáng cao ráo, vừa giữ được sự trẻ trung, năng động. Gương mặt cô bé nổi bật với làn da trắng hồng, sống mũi cao cùng nụ cười nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp "nàng thơ" ngày càng trưởng thành.

Trong khi đó, Victoria Beckham xuất hiện với phong cách phóng khoáng, diện áo khoác xanh quân đội, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn toát lên khí chất của một biểu tượng thời trang. Khoảnh khắc hai mẹ con sánh đôi khiến netizen không ngừng xuýt xoa, khen ngợi Harper được thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Ngay khi loạt ảnh được lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận: "Harper ngày càng ra dáng thiếu nữ, đúng chuẩn con gái nhà Beckham", "David ôm con gái tình cảm quá, nhìn mà ngưỡng mộ gia đình này", "Harper đơn giản thôi nhưng vẫn đẹp, gương mặt toát lên thần thái rất cuốn hút"...

Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện bên gia đình, Harper Beckham đều khiến công chúng bàn tán sôi nổi. Từ tiểu công chúa nhỏ từng mặc váy công chúa sánh đôi cùng bố ngày nào, Harper đã thành thiếu nữ xinh đẹp, khí chất tiểu thư tài phiệt khiến người ta ngưỡng mộ.

Trong buổi tụ tập đi xem concert của gia đình Beckham, cậu út Cruz không ngần ngại công khai "dính như sam" với bạn gái hơn 10 tuổi - Jackie Apostel còn cậu hai Romeo thì nhẹ nhàng chụp hình cùng mẹ. David Beckham cũng tranh thủ gặp gỡ Paul "Bonehead" Arthurs (Oasis) và Richard Ashcroft (The Verve) ở hậu trường.

Dù vui vẻ hết mình, nhưng netizen vẫn nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của Brooklyn - cậu cả vốn đang dính tin đồn ngày càng xa cách với bố mẹ và các em. Brooklyn cùng vợ Nicola Peltz không xuất hiện trong buổi hội ngộ, tiếp tục làm dấy lên nghi vấn "rạn nứt" với gia đình.

Theo nguồn tin từ The Mirror, Victoria từng nghẹn ngào khi quay documentary mới cho Netflix, thừa nhận mối quan hệ với Brooklyn vẫn là nỗi đau lớn nhất. Tuy nhiên, cô cũng tự nhủ "enough is enough" và không muốn mãi đấu tranh trong tình trạng này. Dẫu vậy, NTK thời trang tin rằng một ngày nào đó, con trai cả sẽ trở về bên gia đình.



