Đội tuyển Việt Nam hội quân đấu Nepal tại Vòng loại Asian Cup 2027: Văn Lâm trở lại, 7 gương mặt trẻ lộ diện

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 10. Danh sách lần này ghi nhận sự xuất hiện của 7 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2026, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh cùng các trụ cột quen thuộc khác.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi. Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 4/10 tại TP.HCM để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên SVĐ Gò Đậu vào ngày 9/10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 14/10/2025.