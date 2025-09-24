Tuyển futsal Việt Nam "out trình" toàn thắng 3 trận, đoạt vé dự VCK châu Á 2026

Bước vào trận đấu cuối với tuyển Lebanon chiều ngày 24/9 , đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất đi tiếp. Dù vậy, các cầu thủ áo đỏ vẫn chơi tấn công áp đảo và sớm tạo nên sự khác biệt. Chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 9 đến phút 11), Nguyễn Đa Hải, Nguyễn Mạnh Dũng và Từ Minh Quang lần lượt lập công, đưa Việt Nam dẫn 3-0.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Đến phút 36, Vũ Ngọc Ánh ghi bàn ấn định tỷ số 4-0, sau tình huống đội bạn chỉ còn 10 người trên sân do một cầu thủ Lebanon bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng.

Tuyển Việt Nam thắng 4-0 Lebanon

Trước đó, tuyển Việt Nam lần lượt thắng Hong Kong (9-1) và Trung Quốc (7-2), thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng E. Toàn thắng cả 3 trận, thầy trò HLV Giustozzi không chỉ giành vé mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của futsal Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Futsal châu Á 2026 sẽ quy tụ những đội mạnh nhất khu vực, đồng thời là vòng loại cho FIFA Futsal World Cup 2028. Thành tích ấn tượng ở vòng loại mang đến nhiều kỳ vọng rằng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tạo bất ngờ ở sân chơi châu lục.