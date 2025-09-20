Quá xuất sắc: Đội tuyển futsal Việt Nam "huỷ diệt" 9-1 Hồng Kông (Trung Quốc) tại giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có màn khởi đầu như mơ tại vòng loại futsal châu Á 2026 khi giành chiến thắng áp đảo 9-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc) trong trận ra quân chiều ngày 20/9.

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Diego Giustozzi đã chứng minh sự vượt trội. Châu Đoàn Phát mở tỷ số ở phút thứ 5 bằng cú sút sệt uy lực, trước khi Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Đa Hải và đội trưởng Phạm Đức Hòa lần lượt lập công, giúp Việt Nam khép lại hiệp 1 với lợi thế 5-0.

Sang hiệp 2, Hồng Kông bất ngờ có bàn rút ngắn nhờ công Lee Ho Yin, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được. Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép, với sự tỏa sáng của Từ Minh Quang – người ghi một cú hat-trick, bên cạnh bàn thắng của Nguyễn Mạnh Dũng. Chung cuộc, thầy trò HLV Giustozzi giành thắng lợi 9-1, khẳng định vị thế của đội bóng từng hai lần góp mặt tại World Cup futsal.

Tuyển Việt Nam thắng ấn tượng

Phát biểu sau trận, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng với khởi đầu thuận lợi nhưng nhấn mạnh toàn đội cần giữ sự tập trung và tiến từng bước chắc chắn. Ông cho biết, đây là một khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là tập trung cho từng trận đấu. Sau chiến thắng này, toàn đội sẽ hướng sự chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Trung Quốc, diễn ra vào ngày 22/9 tới.