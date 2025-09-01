Tuyển futsal Việt Nam đạt cột mốc lịch sử, lần đầu lên hạng 26 thế giới

Tuyển futsal Việt Nam vừa tạo nên kỳ tích khi chính thức vươn lên hạng 26 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Đây cột mốc cao nhất trong lịch sử của đội. Đây là bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của futsal Việt trên bản đồ châu lục lẫn quốc tế.

Theo công bố mới nhất, tuyển Việt Nam được cộng thêm 27,81 điểm , nâng tổng điểm lên 1171,02 , qua đó nhảy liền 5 bậc từ hạng 31 lên hạng 26 thế giới. Thành tích này đến từ những màn trình diễn cực ấn tượng trong chuỗi trận giao hữu quốc tế gần đây, đặc biệt là khi chúng ta đối đầu với những đối thủ mạnh như Kazakhstan và Ả Rập Xê Út .

Tuyển Futsal Việt Nam đứng 26 thế giới

Với vị trí hiện tại, futsal nam Việt Nam nằm trong top 3 khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan (hạng 11) và Indonesia (hạng 23). Dấu ấn thành công của tuyển Việt Nam mang đậm phong cách của HLV Diego Giustozzi – chiến lược gia người Argentina từng đưa đội tuyển quê hương vô địch Futsal World Cup 2016. Kể từ khi ngồi ghế nóng ở Việt Nam, ông Giustozzi đã giúp đội tuyển lột xác với lối chơi giàu tốc độ, pressing mạnh mẽ và tận dụng tối đa khả năng kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ.

Hiện tại, toàn đội đang tập trung tập luyện tại TP.HCM để chuẩn bị cho vòng loại Futsal châu Á 2026.