Duy Mạnh điển trai cùng dàn nghệ sĩ biểu diễn tại concert Quốc gia 2/9, Quỳnh Anh chuẩn "vợ đảm" ở nhà chăm con

Duy Mạnh tham gia biểu diễn tiết mục tại concert Quốc gia 2/9

Trước thềm Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi xuất hiện trong một vai trò đặc biệt. Trên trang cá nhân, anh đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thu âm một ca khúc hào hùng về quê hương đất nước, kèm theo lời chia sẻ xúc động: "Trong 80 nghệ sĩ tiêu biểu được lựa chọn, biểu diễn trên sân khấu của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 2/9/2025. Và concert Quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ngày 1/92025 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình... Mạnh biết ơn rất nhiều ạ".

Đây là dịp hiếm hoi một cầu thủ bóng đá tham gia biểu diễn nghệ thuật trong sự kiện trọng đại của đất nước, lại sánh vai cùng 80 nghệ sĩ tiêu biểu. Hình ảnh Duy Mạnh xuất hiện với vai trò mới lạ nhanh chóng được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen, vừa tự hào vừa bất ngờ.

Trong khi đó, bà xã Quỳnh Anh tiếp tục ghi điểm với hình ảnh giản dị và gần gũi. Cô đăng video chăm sóc con gái, vừa cho bé uống sữa vừa cùng con theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trước căn nhà của gia đình cô nằm trên mặt đường Nguyễn Thái Học. Đi tổng duyệt chương trình cho A80, Duy Mạnh vẫn chú ý động thái của vợ con ở nhà và để lại bình luận đầy niềm vui dưới bài đăng của Quỳnh Anh: "Con gái bố uống sữa view Hòa Bình đỉnh nóc quá".

Duy Mạnh đi biểu diễn tại A80, còn Quỳnh Anh ở nhà chăm con chuẩn vợ đảm

Khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp của gia đình Duy Mạnh - Quỳnh Anh nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Một bên là ông bố bận rộn với vai trò đặc biệt trong ngày lễ lớn của dân tộc, một bên là mẹ đảm đang chăm con và cùng con hòa vào không khí tự hào của cả nước. Sự song hành này càng khiến người hâm mộ thêm ngưỡng mộ tổ ấm nhỏ hạnh phúc của cặp đôi.