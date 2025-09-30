Vì sao 2 năm rồi Đoàn Văn Hậu không đá bóng?

Đoàn Văn Hậu từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Với thể hình vượt trội, khả năng lên công về thủ toàn diện, anh được kỳ vọng sẽ là trụ cột nơi hàng phòng ngự đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua, cái tên Văn Hậu chỉ còn xuất hiện trên mặt báo với những thông tin liên quan đến chấn thương và quá trình hồi phục, thay vì trên sân cỏ.

Văn Hậu vẫn vật lộn với chấn thương

Từ năm 2023, Văn Hậu bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng với gót chân trái, được chẩn đoán là viêm điểm bám gân gót. Đây là loại chấn thương rất khó điều trị dứt điểm, đặc biệt với những cầu thủ phải di chuyển cường độ cao. Trong suốt quá trình chữa trị, anh nhiều lần lựa chọn phương án bảo tồn nhưng không đạt hiệu quả, buộc phải phẫu thuật.

Tính từ mùa giải 2023 đến nay, Văn Hậu gần như không còn thi đấu chính thức. Anh chủ yếu gắn bó với phòng tập phục hồi và các liệu trình vật lý trị liệu. CLB Công An Hà Nội từng đưa tên anh vào danh sách thi đấu ở V.League 2025/2026, nhưng cuối cùng vẫn phải gạch tên do thể trạng chưa đảm bảo.

Đầu năm 2025, Văn Hậu tiếp tục trải qua một ca mổ nữa, với dự kiến cần tới 8–9 tháng để hồi phục. Đây đã là lần phẫu thuật thứ hai trong sự nghiệp của anh chỉ vì cùng một vấn đề. Không dừng lại ở đó, các bác sĩ còn phát hiện thêm tổn thương sụn chêm và dây chằng chéo, khiến tình trạng trở nên phức tạp hơn. Điều này lý giải vì sao việc hồi phục của anh kéo dài bất thường, nhiều lần bị trì hoãn.

Việc nghỉ thi đấu quá lâu khiến Văn Hậu mất đi cảm giác bóng, thể lực suy giảm và đối diện với áp lực tâm lý nặng nề. Khi trở lại, anh không chỉ phải chiến đấu với nỗi lo tái phát chấn thương, mà còn phải cạnh tranh với những đồng đội trẻ hơn, khỏe hơn đã kịp khẳng định bản thân trong quãng thời gian anh vắng mặt.

Dù gặp khó khăn, Văn Hậu may mắn khi vẫn được CLB Công An Hà Nội đặt niềm tin. Đội bóng này đã kiên nhẫn chờ ngày anh trở lại. Điều đó cho thấy sự trân trọng với đóng góp trong quá khứ cũng như niềm hy vọng về một sự "hồi sinh" của Văn Hậu.

Vẫn chưa xác định ngày Văn Hậu có thể thi đấu trở lại

Theo giới chuyên môn, khả năng thi đấu của Văn Hậu vẫn còn, nhưng để trở lại phong độ đỉnh cao sẽ là một chặng đường dài và gian nan. Anh cần thêm thời gian tập luyện với bóng, thi đấu nội bộ và thích nghi dần trước khi có thể ra sân trong một trận đấu chính thức.

Câu chuyện của Văn Hậu là minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Một chấn thương không được xử lý triệt để có thể trở thành nỗi ám ảnh kéo dài, thậm chí hủy hoại sự nghiệp. Nó cũng là lời nhắc nhở rằng sự kiên nhẫn trong điều trị và phục hồi quan trọng không kém khát khao trở lại sân cỏ.

Với Văn Hậu, hành trình 2 năm qua có thể coi là một bi kịch, nhưng cũng mở ra cơ hội để anh nhìn lại, tái tạo thể lực và ý chí. Người hâm mộ vẫn chờ đợi ngày cái tên Đoàn Văn Hậu một lần nữa được xướng lên trên bảng tỉ số, không phải trong phòng y tế, mà trên sân đấu, nơi Hậu từng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.