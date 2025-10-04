Harper Beckham gây sốt với váy hồng quyến rũ, chuẩn tiểu thư tài phiệt đến ủng hộ mẹ - Victoria tại Paris Fashion Week

Harper Beckham đang nhanh chóng khẳng định mình là một trong những ngôi sao phong cách trẻ trung đáng chú ý nhất làng thời trang. Ở tuổi 14, cô bé xuất hiện cùng mẹ Victoria Beckham trong show diễn được mong đợi bậc nhất tại Paris Fashion Week - và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn với phong cách thanh lịch, tự nhiên.

Đến với sự kiện quy tụ dàn sao đình đám, Harper chọn diện một trong những kiểu váy lụa đặc trưng của mình. Cô nàng fashionista tuổi teen vốn yêu thích sự tinh giản, sang trọng của chất liệu satin, lần này diện mẫu váy hồng pastel trễ vai trong bộ sưu tập của mẹ. Thiết kế với phom dáng buông rủ nhẹ nhàng, tôn vẻ nữ tính và thanh thoát. Điểm nhấn là chi tiết xếp nếp mềm mại ở phần ngực, tạo cảm giác tinh tế, trong khi thân váy rủ tự nhiên chạm sàn. Kết hợp cùng đôi sandals quai mảnh, tổng thể mang đến sự tối giản nhưng vô cùng sang trọng.

Harper Beckham xinh đẹp xuất hiện cùng bố - danh thủ David Beckham và anh trai Romeo khi đến dự Paris Fashion Week, ủng hộ mẹ - Victoria

Harper luôn được bao bọc từng đường đi nước bước, bản thân cô bé cũng luôn toát lên phong cách chuẩn tiểu thư tài phiệt

Về makeup, Harper chọn phong cách tự nhiên, tôn làn da rạng rỡ tuổi teen với chút má hồng và son bóng nhẹ. Mái tóc dài màu vàng mật ong quen thuộc được để xõa tự nhiên, tạo nét phóng khoáng, rất hài hòa với chiếc slip dress lụa. Tổng thể Harper đều toát lên khí chất của một tiểu thư tài phiệt chính hiệu, người lớn lên trong sự bao bọc kĩ lưỡng của bố mẹ và các anh trai nổi tiếng.

David Beckham đi bên con gái, thể hiện trọn vẹn hình ảnh ông bố chu đáo khi che ô cho Harper giữa cơn mưa. Cựu danh thủ còn cẩn thận dìu con đi dưới mưa, đảm bảo các con luôn khô ráo, thoải mái.

Victoria từng chia sẻ với The Telegraph rằng những chiếc slip dress bằng satin "rất hợp với Harper và hoàn toàn phù hợp độ tuổi", và hẳn bà vô cùng tự hào trước sự trưởng thành trong gu thời trang của con gái.

Tuổi 14, Harper dậy thì ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và cuốn hút. Gương mặt sáng, phong thái nhẹ nhàng, nụ cười hiền lành, Harper là một trong những thiếu nữ được chú ý nhất thế giới

Ngôi sao hàng ghế đầu

Harper vốn là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu từ khi còn bé xíu. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô là tại show Burberry năm 2015. Khi đó mới 3 tuổi, Harper đã cùng bố mẹ và ba anh trai xuất hiện tại sự kiện runway của thương hiệu di sản Anh. Ngồi ngay cạnh biểu tượng thời trang Anna Wintour, cô bé gây chú ý với trench coat Burberry phiên bản mini, mái tóc vàng óng buông xõa, nép mình trong vòng tay bố David.

Harper cùng gia đình gây sốt ở sự kiện thời trang đình đám nhất hôm nay

Tuần lễ đáng nhớ

Lần xuất hiện tại Paris Fashion Week lần này còn đánh dấu một cột mốc mới: Harper chính thức ra mắt tài khoản Instagram cá nhân. Dù hiện vẫn để chế độ riêng tư, tài khoản đã được xác minh xanh, cho thấy bước khởi đầu độc lập của Harper trên mạng xã hội.