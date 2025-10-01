Vợ chồng con cả nhà Beckham mất hút trong lễ cưới Selena Gomez, bộ 3 bạn thân "tan đàn xẻ nghé" rồi sao?

Từng được xem là một trong những hội bạn "đặc biệt" và gây tò mò bậc nhất Hollywood, bộ ba Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham từng xuất hiện bên nhau với tần suất dày đặc. Từ những chuyến du lịch sang chảnh, những bữa tiệc thân mật đến việc mặc đồ đôi, chụp ảnh tình tứ, cả ba thậm chí còn tự gọi mình là "throuple" (mối quan hệ ba người) như một cách khẳng định tình bạn khăng khít.

Thế nhưng, khán giả đang ngày càng thấy sự vắng bóng của Brooklyn và Nicola trong các sự kiện quan trọng của Selena, và ngược lại. Đỉnh điểm là mới đây, vợ chồng Beckham không xuất hiện trong đám cưới của Selena và Benny Blanco tại Santa Barbara - một dịp được cho là vô cùng quan trọng với nữ ca sĩ. Chi tiết này nhanh chóng thổi bùng tin đồn rạn nứt tình bạn, bởi với sự thân thiết trước đó, nhiều fan cho rằng việc Nicola vắng mặt là điều khó lý giải.

Từng là bộ ba bạn thân tưởng như không thể tách rời, Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham đứng trước tin đồn "rã đám" vì thái độ kênh kiệu của Nicola?

Vợ chồng con cả nhà Beckham vắng mặt đáng chú ý ở đám cưới siêu hot của Selana Gomez mới đây

Trước đó, nữ ca sĩ cũng không xuất hiện tại lễ làm mới lời thề cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz làm tin đồn "nghỉ chơi" ngày càng lan rộng

Không dừng lại ở đó, trước đó Selena cũng từng bỏ lỡ lễ làm mới lời thề cưới (vow renewal) của Brooklyn và Nicola vào tháng 8. Đáng chú ý, giọng ca Love You Like A Love Song thậm chí còn không để lại lời chúc mừng công khai nào, khác hẳn với cách cả ba thường xuyên bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội trước đây.

Nguồn tin từ The Sun cho biết Selena cảm thấy đôi chút "khó chịu" trước tính cách có phần ưa gây chú ý của Nicola, và điều này khiến mối quan hệ dần trở nên gượng gạo. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến khác cho rằng sự xa cách này đơn giản chỉ xuất phát từ lịch trình bận rộn, khi cả ba đều đang tập trung cho công việc và dự án cá nhân.

Những hình ảnh quá khứ từng vô cùng thân thiết của vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz và bạn thân Selena Gomez. Thậm chí cả 3 còn từng tự đặt tên cho mối quan hệ là throuple (quan hệ 3 người)

Trong khi đó, Brooklyn Beckham mới đây đã có động thái trấn an khi khẳng định anh và Nicola vẫn hạnh phúc, không quan tâm đến những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Anh cũng cho biết cả hai đang muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng tư thay vì phô bày quá nhiều trước công chúng.

Dù chưa có lời xác nhận chính thức từ người trong cuộc, những chi tiết nhỏ như sự vắng mặt ở các dịp trọng đại hay thiếu đi những lời chúc công khai vẫn đủ để khiến fan đứng ngồi không yên. Tình bạn từng ngọt ngào và được ngưỡng mộ giờ đây bỗng phủ bóng nghi vấn. Có lẽ, chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi: Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham liệu còn là bộ ba thân thiết ngày nào, hay tất cả đã chỉ còn là kỷ niệm đẹp trong quá khứ? Hay đây chỉ là một khoảng lặng tạm thời để mỗi người tập trung cho con đường riêng của mình?