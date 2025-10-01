Hot girl Nhật Lê e thẹn bên bên tay vợt pickleball số 1 thế giới, nhan sắc "mối tình năm 17 tuổi" gây sốt

Tối 30/9, hot girl Nhật Lê khiến cư dân mạng chú ý khi chia sẻ loạt ảnh check-in cùng hai ngôi sao pickleball hàng đầu thế giới tại giải PPA Tour Vietnam Cup 2025 diễn ra ở Đà Nẵng. Đáng chú ý, trong số đó có Ben Johns - tay vợt pickleball đang giữ vị trí số 1 thế giới, cùng với đồng nghiệp nổi tiếng Tyson McGuffin.

Trong ảnh, Nhật Lê diện chiếc váy trắng đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng, khoe nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn của cô nàng nhanh chóng chiếm trọn spotlight, nhận về "bão like" trên các nền tảng mạng xã hội. Từng là "mối tình năm 17 tuổi" nổi bật nhất làng bóng đá với chuyện tình ngọt ngào cùng tiền vệ xuất sắc nhất ĐT Việt Nam, sau 6 năm chia tay, Nhật Lê vẫn giữ phong độ nhan sắc ngọt ngào, ngày càng đằm thắm, tự tin với niềm đam mê mới - pickleball.

Nhật Lê e thẹn bên Ben Johns

Nàng hot girl thân thiết chụp ảnh cùng Tyson McGuffin

Bên cạnh đó, việc xuất hiện cạnh những vận động viên đẳng cấp quốc tế càng làm cho loạt ảnh thêm phần ấn tượng. Ben Johns lịch lãm với phong cách trẻ trung, còn Tyson McGuffin lại nổi bật với hình xăm cá tính và phong thái mạnh mẽ. Cả hai đều vui vẻ tạo dáng cùng hot girl Việt, cho thấy sự gần gũi và thân thiện.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Nhật Lê đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều fan tỏ ra bất ngờ khi cô nàng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các "ngôi sao sân đấu quốc tế", trong khi số khác lại dành lời khen cho vẻ ngoài ngày càng cuốn hút, ngọt ngào của Nhật Lê.

Với visual đời thường gây sốt, Nhật Lê một lần nữa khẳng định sức hút khó cưỡng - không chỉ trong vai trò hot girl đình đám, mà còn là gương mặt nổi bật mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thể thao - giải trí.

Nhật Lê checkin ở PPA Tour Vietnam Cup 2025

Nhật Lê khoe nhan sắc xinh đẹp

Tyson McGuffin chạy tới bắt tay Nhật Lê



