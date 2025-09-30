Mâu Thủy và chồng xuất sắc giành giải phụ Trendy Couple tại Fancy Pickleball #withGalaxy

Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy đã chính thức khép hôm 26/9 trong bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm xúc. Giải đấu bùng nổ với những màn so tài kịch tính, khán giả đã được chứng kiến các pha bóng nhanh – mạnh – đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên. Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, giải đấu còn mang đến những trải nghiệm thú vị với những giải phụ dành cho các vận động viên tham dự.

Theo đó, Mâu Thủy và chồng đã xuất sắc giành giải thưởng phụ Trendy Couple do Samsung đồng hành. Tiêu chí chấm điểm cực thú vị với tiêu chí phong cách ăn mặc ấn tượng, lối sống healthy và khả năng chăm sóc sức khoẻ nhờ công nghệ. Nói cách khác, đây là giải thưởng dành cho những cặp đôi "toả sáng từ outfit đến lifestyle". Ngoài ra cặp đôi giành giải thưởng cũng có khoảnh khắc thi đấu cùng Galaxy Watch8 Series trendy và ấn tượng nhất.

Mâu Thuỷ và Chồng với trang phục bắt mắt kết hợp cùng Galaxy Watch8 series

Tổng giá trị giải thưởng dành cho Mâu Thủy và chồng lên đến hơn 20 triệu đồng với cặp đồng hồ Galaxy Watch 8 Series mới nhất. Galaxy Watch8 series là dòng đồng hồ thông minh đầu tiên chạy Wear OS 6, tích hợp Gemini – trợ lý AI của Google, tiên phong thiết lập tiêu chuẩn mới cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mang đến các bài tập trên Samsung Health chỉ với một câu lệnh. Với One UI 8 Watch mới, giao diện trực quan giúp theo dõi nhanh sức khỏe và nhiều tiện ích khác ngay trên cổ tay.

Ngoài ra, Galaxy Watch8 series được thiết kế với sự đổi mới. Những đường nét thanh thoát lướt từ mặt đồng hồ đến thân máy mỏng tạo nên vẻ đẹp tinh tế, với thiết kế đệm biểu tượng tạo thêm nét độc đáo, kiến tạo nên một vẻ ngoài để lại ấn tượng lâu dài. VĐV sử dụng khi hoạt động thể thao rất thoải mái, đồng hồ nhỏ gọn nên không bị ảnh hưởng để quá trình vận động. Đặc biệt màu sắc còn có nhiều sự lựa chọn kết hợp với trang phục cực bắt mắt.

Mâu Thuỷ khoe visual sáng bừng với trang phục trắng

Chồng Mâu Thuỷ chọn đồng hồ đen kết hợp cùng trang phục thể thao trắng đen

Cận cảnh Galaxy Watch8 series

Đồng hành cùng giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025, Galaxy Watch8 series trở thành "trợ thủ" lý tưởng để người chơi theo dõi nhịp tim, bước chạy, lượng calo và gợi ý bài tập. Thông qua giải phụ này, Samsung muốn truyền tải tinh thần năng động và công nghệ đồng hành thể thao với Galaxy Watch8 Series - chiếc đồng hồ thông minh không chỉ nâng tầm outfit mà còn đóng vai trò như HLV sức khoẻ AI trên cổ tay 24/7.

Ngoài ra tại giải đấu này, MaxxSport mang đến giải phụ The Best Style - hạng mục tôn vinh những cặp đôi gây ấn tượng với outfit đồng điệu, tính thẩm mỹ cao cùng nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt giải đấu. Giải thưởng đặc biệt là bộ đôi áo Polo Le Coq Sportif Nam & Nữ - Thương hiệu thể thao toàn cầu từ nước Pháp, với thiết kế tối giản, chất liệu cao cấp, vừa thoải mái vận động vừa giúp các couple tỏa sáng với phong cách sporty-chic từ sân đấu đến đời thường.