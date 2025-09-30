“Nam Phương công tử” Lại Lý Huynh: Từ cậu bé miền Tây mê cờ đến nhà vô địch cờ tướng thế giới

Từ cậu bé mê cờ ở miền Tây

Sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, Lại Lý Huynh lớn lên trong một gia đình bình dị nhưng sớm bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với cờ tướng. Vì hoàn cảnh khó khăn, Lại Lý Huynh nghỉ học văn hoá từ sớm và theo bố bươn trải. Ngay từ thuở nhỏ, anh đã dành phần lớn thời gian cho bàn cờ thay vì những trò chơi thường thấy của lũ trẻ. Người đầu tiên dạy anh những nước đi cơ bản chính là cha - người gieo vào tâm hồn con trai tình yêu với môn cờ dân gian.

Năm 12 tuổi, bước ngoặt lớn đến khi cha Lại Lý Huỳnh đã tìm cách đưa anh đến gặp huấn luyện viên Nguyễn Thanh Khiết của Sở TDTT Cà Mau để thể hiện tài năng. Cậu bé sau đó được đưa về đội trẻ tỉnh Cà Mau để rèn luyện. Từ đây, hành trình từ một cậu bé miền Tây Nam Bộ đến vị trí số 1 làng cờ Việt Nam dần mở ra.

Chinh phục đỉnh cao quốc nội

Ngay trong những năm đầu thi đấu, Lý Huynh đã khẳng định bản lĩnh khi liên tục đoạt chức vô địch trẻ toàn quốc (2003). Khi bước vào hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, anh nhanh chóng trở thành kỳ thủ sáng giá.

Tại Giải vô địch cờ tướng quốc gia, Lý Huynh nhiều lần đăng quang: 2013, 2014, 2016, 2018, 2021… Sự ổn định đáng kinh ngạc cùng lối chơi chặt chẽ, khoa học giúp anh gần như "vô đối" trên sân chơi trong nước suốt hơn một thập kỷ.

Bứt phá quốc tế - Khoảnh khắc lịch sử 2025

Trên đấu trường quốc tế, Lý Huynh không ít lần góp mặt tại các giải châu Á, thế giới và SEA Games. Tuy vậy, phải đến năm 2025, anh mới tạo nên cột mốc chói lọi.

Tại Giải vô địch cờ tướng thế giới ở Thượng Hải, sau vòng bảng căng thẳng với 5 trận thắng - 3 trận hòa (13 điểm), anh tiến vào chung kết và đánh bại kỳ thủ Doãn Thăng (Trung Quốc). Chiến thắng này đưa Lý Huynh trở thành nhà vô địch thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn, người Việt Nam đầu tiên phá thế độc tôn lâu nay của Trung Quốc ở nội dung này.

Đó không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là chiến công lịch sử, nâng vị thế cờ tướng Việt Nam lên tầm cao mới.

Vinh quang kèm phần thưởng xứng đáng

Chức vô địch thế giới 2025 không chỉ mang lại danh tiếng mà còn đem đến cho Lại Lý Huynh phần thưởng hậu hĩnh. Với tấm HCV lịch sử, anh nhận được khoản tiền thưởng lên tới cả tỷ đồng từ ban tổ chức, cùng nhiều phần thưởng, hỗ trợ từ Liên đoàn Cờ Việt Nam và địa phương. Khoản thưởng này được xem là cột mốc mới cho cờ tướng nước nhà, ghi nhận xứng đáng công sức và nỗ lực suốt nhiều năm của "Nam Phương công tử".

Phong cách và triết lý chơi cờ

Khác với vẻ ngoài trầm lặng, Lý Huynh trên bàn cờ là người bản lĩnh, kiên nhẫn đến mức lạnh lùng. Anh không thiên về lối đánh mạo hiểm mà xây dựng thế trận chắc chắn, chặt chẽ, buộc đối thủ rơi vào sai lầm. Chính phong cách đó giúp anh duy trì sự ổn định, hiếm khi mắc lỗi lớn trong các trận quan trọng.

Ngoài chuyên môn, anh cũng được biết đến là người sống kỷ luật, tránh xa các thói quen xấu, chỉ tập trung cho tập luyện và nghiên cứu cờ.

Biểu tượng truyền cảm hứng

Chiến thắng ở Thượng Hải năm 2025 không chỉ đem về tấm HCV thế giới, mà còn là động lực to lớn cho thế hệ trẻ yêu cờ ở Việt Nam. Từ một cậu bé quê miền Tây, Lại Lý Huynh đã chứng minh rằng đam mê, kiên trì và nỗ lực không ngừng có thể giúp ta chinh phục cả những đỉnh cao tưởng chừng không thể.

Trong mắt nhiều người, anh không chỉ là kỳ thủ số 1 Việt Nam, mà còn là biểu tượng, là hình mẫu cho tinh thần thể thao trí tuệ của cả dân tộc.