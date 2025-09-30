Từ cô gái quê miền Tây đến “tiểu tiên cá” Đông Nam Á, nhắc đến bơi Việt Nam là nhớ ngay đến gương mặt này

Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Cần Thơ, Nguyễn Thị Ánh Viên mang trong mình sự chân chất, kiên cường của cô gái đến từ miền Tây. Ít ai ngờ rằng từ dòng kênh quê nhà, cô bé ngày nào lại vươn mình trở thành "tiểu tiên cá" – biểu tượng vàng của thể thao Việt Nam.

Trong suốt hơn một thập kỷ thi đấu, Ánh Viên đã để lại dấu ấn sâu đậm khi giành tới 25 HCV SEA Games , cùng hàng loạt kỷ lục khiến đối thủ trong khu vực nể phục. Không chỉ là niềm tự hào của bơi lội Việt Nam, cô còn được xem như hình mẫu của sự bền bỉ, khổ luyện và tinh thần cống hiến. Mỗi lần ra đường bơi, hình ảnh cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt quyết tâm đã trở thành biểu tượng khó quên.

Ánh Viên gắn liền với đường đua xanh

Nữ VĐV bơi xuất sắc của thể thao Việt Nam

Thế nhưng, sau ánh hào quang trên đường đua xanh, Ánh Viên chọn cách dừng lại ở tuổi đời còn rất trẻ. Quyết định giải nghệ năm 2022 để tìm một hướng đi mới khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng mở ra một hành trình khác cho cô gái Ánh Viên.

Nếu như trên đường bơi, Ánh Viên gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, kỷ luật thép thì sau giải nghệ, "tiểu tiên cá" gây bất ngờ khi lột xác với diện mạo dịu dàng, nữ tính hơn. Những bức ảnh đời thường, khoảnh khắc cười rạng rỡ trong tà áo dài hay phong cách nhẹ nhàng, hiện đại khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ: Ánh Viên nay đã khác, không chỉ là vận động viên huyền thoại, mà còn là một cô gái đẹp đúng tuổi thoải mái tự do tận hưởng thanh xuân.

Ánh Viên sau khi giải nghệ

Sau khi rời đường đua xanh, Ánh Viên chọn tiếp tục gắn bó với bơi lội theo một cách khác. Cô trở về TP.HCM, theo học thêm về chuyên môn huấn luyện, đồng thời đảm nhận vai trò hướng dẫn, đào tạo cho các lớp học bơi dành cho trẻ nhỏ. Không chỉ truyền đạt kỹ thuật, Ánh Viên còn muốn truyền cảm hứng và tinh thần kỷ luật cho thế hệ trẻ, để các em nuôi dưỡng niềm đam mê và theo đuổi ước mơ thể thao.

Ngoài công việc, Ánh Viên cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và chính bản thân mình. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, đôi khi là những chuyến đi chơi, những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân. Hình ảnh "cô gái sông nước miền Tây" nay không còn chỉ gắn với hồ bơi và những buổi tập luyện khắc nghiệt, mà còn là một Ánh Viên tự tin, dịu dàng, tràn đầy sức sống.