Bích Tuyền bóng chuyền bất ngờ không thi đấu, tái xuất với vai trò mới

Đội nữ LPBank Ninh Bình sẽ không đăng ký chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền trong danh sách 14 VĐV chính thức tham dự giai đoạn 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2025 trên sân nhà. Quyết định này được Ban huấn luyện, đứng đầu là HLV Thái Thanh Tùng, đưa ra do Bích Tuyền chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, LPBank Ninh Bình dự định để Bích Tuyền kiêm nhiệm cả vai trò cầu thủ lẫn trợ lý HLV tại giai đoạn 2. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, lãnh đạo đội bóng quyết định ưu tiên để cô đảm trách công việc trợ lý HLV nhằm đảm bảo chuyên môn cũng như định hướng chiến lược lâu dài.

Bích Tuyền không đăng ký thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia

Tại giai đoạn 1, LPBank Ninh Bình từng đăng ký lực lượng gồm 14 gương mặt quen thuộc như Dương Thị Yến Nhi, Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoài Mi, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy, Bùi Thị Bích Nga, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thu Hà cùng ngoại binh Bulgaria – chủ công Miroslava Paskova.

Hiện tại, Paskova đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Trong bối cảnh Bích Tuyền vắng mặt, chiếc băng đội trưởng nhiều khả năng sẽ được trao cho một gương mặt trụ cột khác trong đội hình.

Năm 2025, Bích Tuyền vẫn để lại nhiều dấu ấn khi góp mặt ở các giải quốc tế như AVC Nations Cup, VTV Cup hay SEA V.League cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cô đã chủ động xin rút khỏi danh sách tham dự Giải vô địch thế giới 2025 để tập trung hồi phục thể lực và chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.