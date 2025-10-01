Dâu hào môn Tăng Thanh Hà khoe chân dài nuột nà, khí chất sang chảnh trên sân pickleball, U40 vẫn là "tường thành nhan sắc"

Nhắc đến những mỹ nhân Vbiz vừa xinh đẹp vừa được lòng công chúng, chắc chắn không thể bỏ qua Tăng Thanh Hà. Từng là "ngọc nữ màn ảnh" đình đám một thời, giờ đây Hà Tăng đã lui về hậu trường, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ cùng ông xã Louis Nguyễn. Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện, Hà Tăng vẫn khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ bởi nhan sắc "không tuổi" và phong thái chuẩn dâu hào môn.

Mới đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh check-in trên sân pickleball - môn thể thao đang trở thành xu hướng toàn cầu. Diện set đồ thể thao màu tím pastel gồm croptop và chân váy ngắn, Hà Tăng khéo léo khoe đôi chân dài miên man cùng vóc dáng săn chắc, gọn gàng. Kết hợp cùng giày sneaker trắng và mũ lưỡi trai đen, hình ảnh của cô vừa trẻ trung, năng động, lại vừa thanh lịch.

Dâu hào môn Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 38, diện đồ đơn giản lên sân pickleball vẫn cực cuốn hút

Đôi chân dài cực phẩm của Tăng Thanh Hà khiến netizen trầm trồ

Tăng Thanh Hà đam mê pickleball

Điểm khiến bức ảnh trở nên cuốn hút không chỉ nằm ở outfit tôn dáng mà còn ở thần thái ngời ngời của nàng "ngọc nữ". Chỉ cần một nụ cười nhẹ, một cái nghiêng đầu đầy tự tin cũng đủ khiến dân tình phải "đổ gục". Rõ ràng, khí chất sang chảnh, thanh thoát đã trở thành "thương hiệu riêng" của Hà Tăng, thứ mà thời gian dường như không thể làm phai nhạt.

Bên cạnh sắc vóc đáng ngưỡng mộ, Tăng Thanh Hà còn nổi tiếng với lối sống healthy, cân bằng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bữa ăn tự nấu với nguyên liệu sạch, hạn chế dầu mỡ và ưu tiên rau xanh, hạt, trái cây. Song song với chế độ ăn uống lành mạnh, bà mẹ ba con duy trì tập yoga, gym và giờ là cả pickleball để giữ cho cơ thể luôn dẻo dai, tinh thần thoải mái.

Nhan sắc không tuổi của Tăng Thanh Hà, mẹ 3 con nhưng ngày càng mặn mà, quý phái

Chính sự kiên trì trong việc chăm sóc bản thân đã giúp Hà Tăng duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng vóc dáng gọn gàng chẳng khác gì thời con gái. Không ít fan còn ví cô là "biểu tượng sống healthy của hội chị em", là minh chứng cho việc phụ nữ khi biết yêu thương bản thân thì thanh xuân sẽ ở lại rất lâu.

Ngay dưới loạt ảnh, netizen nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi: "Mẹ 3 con mà nhìn như gái đôi mươi, ngưỡng mộ quá", "Ngọc nữ mãi vẫn là ngọc nữ, không ai thay thế được", "Hà Tăng mà chơi pickleball thì môn này lại hot thêm mấy bậc ở Việt Nam cho mà xem"...

Ở tuổi 38, Tăng Thanh Hà không chỉ giữ vững nhan sắc và phong độ mà còn gây ấn tượng bởi phong cách sống chuẩn mực, cân bằng giữa gia đình và bản thân. Hơn 10 năm rời xa showbiz, cô vẫn là cái tên chiếm trọn tình cảm công chúng, mỗi lần xuất hiện lại khiến mạng xã hội "dậy sóng". Quả thật, với Hà Tăng, đôi khi chỉ một khoảnh khắc đời thường trên sân thể thao thôi cũng đủ để khẳng định: đẳng cấp ngọc nữ quốc dân chưa bao giờ giảm sút.