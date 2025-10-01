Vinh Hiển, Sophia Huỳnh cùng dàn VĐV chuyên nghiệp hội tụ tại giải Pickleball gây quỹ tổ chức đêm trung thu cho trẻ mồ côi

Lần đầu tiên tại Việt Nam, dàn vận động viên Pickleball chuyên nghiệp như Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần, Connie Lee, Đỗ Minh Quân… sẽ cùng góp mặt trong Sypik Pickleball Charity Cup - Đêm Hội Trăng Rằm, diễn ra ngày 06/10/2025 tại sân Pickleball Kỳ Hòa 2 (Quận 10, TP.HCM).

Giải đấu do PWC Pickleball tổ chức mang thông điệp "Thể thao gắn liền trách nhiệm xã hội", với mục tiêu gây quỹ tổ chức Đêm hội Trung thu và trao hơn 200 phần quà cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm Tuệ Minh (Lâm Đồng). Không chỉ là nơi tranh tài của các VĐV chuyên nghiệp, giải còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOLs như Quốc Thuận, Trung Quân, Jaykii, Huỳnh Tú, Ngân Nara, Huyền Berry… và đông đảo doanh nhân, mạnh thường quân.

Ông Đoàn Ngọc Minh - Nhà sáng lập PWC Pickleball, Trưởng BTC giải chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn Pickleball không chỉ là một môn thể thao mới mẻ, mà còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng. Giải đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt, khi thể thao đồng hành cùng nghệ sĩ, doanh nhân và các thương hiệu để chung tay mang đến một mùa Trung Thu trọn vẹn cho những em nhỏ mồ côi, kém may mắn. Đây là cách chúng tôi lan tỏa tinh thần thể thao gắn liền trách nhiệm xã hội và khẳng định Pickleball có thể tạo ra những giá trị nhân văn bền vững đến với cộng đồng và xã hội".

Ông Đoàn Ngọc Minh (Nhà sáng lập PWC Pickleball)

Sau ngày thi đấu tại TP.HCM, BTC và các VĐV sẽ di chuyển đến Lâm Đồng để trực tiếp giao lưu, tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm và trao quà Trung thu cho các em nhỏ vào ngày 07/10.

Đặc biệt, hoạt động thiện nguyện tại Mái ấm Tuệ Minh sẽ bao gồm giao lưu chơi Pickleball cùng 30 em nhỏ, tổ chức chương trình nghệ thuật "Đêm Hội Trăng Rằm" cho 200 bé, cũng như trao tặng hơn 200 phần quà Trung Thu. Toàn bộ giải thưởng hiện kim và quỹ quyên góp từ giải - vốn không thu phí đăng ký - sẽ được sử dụng để tổ chức chương trình và gửi tận tay các phần quà đến trẻ em tại Mái ấm Tuệ Minh, Lâm Đồng.