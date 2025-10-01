Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?

Thời gian gần đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã chính thức dọn về căn biệt thự chục tỷ mới xây dựng. Căn nhà tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Đây không chỉ là tổ ấm mới của cặp đôi mà còn nhanh chóng trở thành địa điểm tụ họp của bạn bè và người thân.

Trong loạt hình ảnh được Doãn Hải My chia sẻ gần đây, nàng WAGs gây chú ý khi rủ hội bạn thân về nhà mở tiệc. Trên bàn ăn, cô chuẩn bị đủ các món từ sushi, sashimi, hải sản nướng, gà quay cho đến lẩu… tất cả được bày biện đẹp mắt, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng như nhà hàng. Hải My còn hào hứng viết: "Cố gắng mỗi tuần 1 bữa ngất ngây nha cưng", cho thấy cô mong muốn duy trì không khí quây quần, náo nhiệt thường xuyên tại ngôi nhà mới.

Doãn Hải My cùng Văn Hậu chuẩn bị cho bữa tiệc cùng bạn bè

Mẹ Văn Hậu niềm nở vui vẻ bên bàn tiệc cùng vợ chồng Văn Hậu - Hải My và các bạn của con dâu

Bữa tiệc không chỉ có bạn bè thân thiết mà còn có sự hiện diện của mẹ Văn Hậu. Xuất hiện giản dị nhưng toát lên vẻ hiền hậu, bà ngồi tại bàn ăn vừa chăm cháu nhỏ vừa quan sát các con vui đùa. Khoảnh khắc mẹ chồng Hải My niềm nở với nhóm bạn của con dâu khiến nhiều người cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp trong gia đình. Không có khoảng cách hay sự khách sáo, thay vào đó là bầu không khí hòa thuận, gắn kết.

Doãn Hải My đảm đang trong căn bếp mới

Đặc biệt, sau khi tiệc tàn, Doãn Hải My lại ghi điểm tuyệt đối khi tự tay dọn dẹp, rửa chén bát trong bếp. Hình ảnh cô nàng diện bộ đồ ngủ giản dị, tóc buộc gọn gàng, vừa trò chuyện vừa làm việc nhà khiến cộng đồng mạng thích thú. Từ Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đình đám với vẻ ngoài sang chảnh, Doãn Hải My ở đời thường lại toát lên sự đảm đang, khéo léo, biết vun vén gia đình.

Loạt khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ netizen: "Hải My vừa xinh vừa khéo, đúng kiểu dâu hiền vợ đảm mà ai cũng mong", "Nhìn mẹ chồng Hải My cưng ghê, ngồi vui vẻ bên con cháu thế này thì chắc chắn rất hài lòng với con dâu", "Biệt thự đẹp, tiệc tùng ấm cúng, gia đình hạnh phúc viên mãn quá"...

Có thể thấy, tổ ấm mới của Văn Hậu - Hải My không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn là chốn quây quần, gắn kết tình cảm giữa gia đình và bạn bè. Căn biệt thự bạc tỷ giờ đây đúng chuẩn "ngôi nhà mơ ước", nơi lan tỏa sự ấm áp và tiếng cười mỗi ngày.

Một phần nội thất căn biệt thự được hé lộ

Văn Hậu và Hải My tận hưởng cuộc sống sang chảnh sau 2 năm về chung một nhà

Doãn Hải My gây sốt với nhan sắc xinh đẹp nức lòng, lại được khen hết lời vì sự đảm đang, khéo léo khi làm dâu, được lòng cả gia đình nhà Văn Hậu lẫn cư dân mạng



