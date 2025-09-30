Vì sao đội tuyển Nam Phi bị FIFA xử thua 0-3?

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với đội tuyển Nam Phi tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi. Theo đó, Nam Phi bị xử thua 0-3 trước Lesotho do sử dụng một cầu thủ đang trong thời gian bị treo giò.

Ở trận đấu diễn ra ngày 21/3/2025, Nam Phi đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, FIFA xác định tiền vệ Teboho Mokoena ra sân trái luật vì chưa chấp hành đủ án phạt treo giò. Căn cứ Điều 19 Bộ luật Kỷ luật FIFA và Điều 14 của Quy định vòng loại World Cup 2026, trận thắng này bị hủy và Nam Phi phải nhận thất bại 0-3.

Không chỉ bị xử thua, Liên đoàn Bóng đá Nam Phi (SAFA) còn bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 12.500 USD). Riêng cầu thủ Mokoena chỉ nhận cảnh cáo, không bị cấm thi đấu thêm.

Tiền vệ Teboho Mokoena (số 4) sau trận Nam Phi thắng Lesotho 2-0 (sau đó bị xử thua 0-3) trên sân Peter Mokaba

Quyết định của FIFA khiến cục diện bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi thay đổi đáng kể. Nam Phi từ vị trí đầu bảng rơi xuống thứ hai với 14 điểm, bằng điểm Benin nhưng kém hiệu số. Trong khi đó, Nigeria và Rwanda cùng có 11 điểm, vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh khi vòng loại còn hai lượt trận nữa. Theo thể thức, đội đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup, còn đội nhì bảng phải đá vòng loại tiếp theo.

Theo quy định, bất kỳ đội bóng nào sử dụng cầu thủ không đủ tư cách bao gồm cầu thủ bị treo giò, sai hồ sơ đăng ký hoặc không hợp lệ về quốc tịch đều sẽ bị xử thua 0-3. Trường hợp của Nam Phi không phải là cá biệt. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng đối diện án phạt nặng từ FIFA và AFC khi 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2026. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia vẫn đang trong giai đoạn kháng cáo.