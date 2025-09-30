Phan Hiển - Thu Hương tiếp tục toả sáng giải châu Âu sau khi giành huy chương thế giới, Khánh Thi xúc động tự hào

Đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam vừa để lại dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open - sân chơi quốc tế uy tín bậc nhất châu Âu. Trong bối cảnh phải tự túc toàn bộ chi phí, các vận động viên vẫn kiên cường thi đấu và mang về thành tích khiến khán giả quê nhà nức lòng.

Trên sàn đấu, cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương đã có màn trình diễn bùng nổ. Sau ba vòng tranh tài căng thẳng, cả hai xuất sắc tiến vào bán kết và kết thúc ở vị trí Top 12 thế giới với 297 điểm xếp hạng thế giới. Đây là cột mốc đáng tự hào, minh chứng cho nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm tập luyện. Đặc biệt là khi mới đây bộ đôi cũng đã xuất sắc giành huy chương đồng giải thế giới, tạo nên lịch sử cho dancesport Việt Nam.

Không kém phần bất ngờ, cặp đôi Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang cũng để lại ấn tượng mạnh khi lọt vào tứ kết nội dung WDSF World Championship Latin Senior 2, khép lại hành trình ở vị trí Top 16. Đây là lần thứ 2 cặp đôi trung niên của Việt Nam đăng kí tham dự nội dung này, thứ hạng tiến bộ từ thứ 42 tại giải vô địch năm ngoái và năm nay bứt phá lên thứ 16. Đặc biệt, họ chính là đại diện châu Á duy nhất còn trụ lại tới vòng này, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh từ châu Âu và châu Mỹ.

Hai cặp đôi Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang và Phan Hiển - Thu Hương cùng hai trọng tài quốc tế Khánh Thi và Chu Tân Đức

Ở hậu trường, HLV Khánh Thi không giấu nổi xúc động khi chứng kiến học trò tỏa sáng. Cô chia sẻ rằng mình có may mắn được Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) lựa chọn làm trọng tài, trực tiếp chấm ở những nội dung quan trọng. Nhưng để đến được đây, cả đoàn đã trải qua rất nhiều khó khăn: "Chuyến đi châu Âu lần này kinh phí vô cùng đắt đỏ, nơi thi đấu lại cách trung tâm thành phố tới 30km. Việc ăn uống, di chuyển của đoàn đều rất vất vả. Toàn bộ kinh phí phải tự túc, trong khi kinh tế không hề dễ dàng. Chính vì vậy, tôi vô cùng trân trọng đam mê và sự cống hiến hết mình của các vận động viên".

Những giọt mồ hôi trên sàn tập, những đêm dài luyện vũ đạo, cộng với tinh thần dám chinh phục thử thách đã giúp dancesport Việt Nam tỏa sáng tại châu Âu. Thành công lần này không chỉ mang về danh tiếng quốc tế mà còn là niềm tự hào, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi bộ môn đầy nghệ thuật này.