Mộng Điệp vợ tiền đạo Mạc Hồng Quân 0 điểm!

Không còn hình ảnh bóng bẩy trên sàn diễn, mới đây Kỳ Hân (tên thật Mộng Điệp) vợ tiền đạo Mạc Hồng Quân gây chú ý khi xuất hiện vô cùng giản dị trên chiếc xe đạp, tự tay mang những hộp cơm do chính mình chuẩn bị để trao cho người lao động nghèo giữa lòng Sài Gòn.

Việc tử tế của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân

Chia sẻ về hành động này, bà xã Mạc Hồng Quân cho biết: "Việc em làm bắt đầu từ khi con em vào năm học mới. Vô tình em lướt qua những mảnh đời chật vật mưu sinh giữa Sài Gòn rộng lớn và em nghĩ mình có thể chia sẻ bữa cơm gia đình với họ. Em không thể làm mỗi lần quá nhiều phần vì sợ mình không duy trì được. Nên mỗi lần đi chợ chỉ mua khoảng 30 suất, trong đó hơn 20 suất tặng mọi người, còn gia đình em giữ lại 7 suất. Một việc nhỏ thôi mà làm em vui cả ngày".

Kỳ Hân tự tay chuẩn bị đồ ăn

Nàng WAG dành tặng phần ăn cho mọi người

Không phô trương, không ồn ào, Kỳ Hân chỉ đơn giản mong muốn được chia sẻ một phần yêu thương với những mảnh đời vất vả mưu sinh. Cô cũng gửi gắm thông điệp:

"Không ai biết mình có thể làm được gì và duy trì trong bao lâu. Nhưng nếu có thể đi đến đâu thì vui mừng đến đó. Cho đi là còn mãi."

Hình ảnh Kỳ Hân trong trang phục đời thường, vừa đạp xe vừa ân cần trao tận tay từng hộp cơm cho người lao động khiến nhiều người xúc động. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, không chỉ mang đến niềm vui cho những mảnh đời còn khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần tích cực cho đi để nhận lại niềm hạnh phúc giản đơn.