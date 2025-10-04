Chắc chắn nhiều fans Pickleball không biết cách trọng tài PPA xử lý tình huống trên sân như thế nào!

Trong suy nghĩ của phần đông khán giả, trọng tài ở các giải thể thao luôn là người "cầm cân nảy mực", quyết định từng tình huống. Nhưng tại PPA Tour - hệ thống giải Pickleball chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, mọi thứ lại vận hành khác hẳn.

Ở PPA Tour, phần lớn các pha bóng được để cho VĐV tự xử lý với nhau. Khi đánh, nếu bóng chạm sát vạch, chính VĐV bên phía nhận bóng sẽ phải gọi "out" nếu cho rằng bóng ra ngoài.

Vinh Hiển giơ tay ra hiệu bóng out trong tình huống tranh cãi tại bán kết đơn nam PPA Tour Asia.

Nếu không gọi, mặc định bóng sẽ được coi là "tốt" và trận đấu tiếp tục. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về tinh thần fair-play, đồng thời cũng khiến khán giả cảm thấy lạ lẫm, vì ở các môn khác, quyết định này luôn thuộc về trọng tài chính.

Vai trò của trọng tài chỉ thật sự xuất hiện khi hai bên xảy ra tranh cãi. Khi đó, họ mới là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó, quyết định thường cũng dựa nhiều vào việc quan sát bằng mắt thường, chứ không có công nghệ hỗ trợ như VAR trong bóng đá hay Hawk-Eye trong tennis.

Thậm chí, nếu trong những tình huống khó phân định, không có quyết định rõ ràng, trọng tài có thể nói là mình không quan sát được và lúc đó quyết định cuối cùng sẽ dựa theo xác định của VĐV bên phía nhận bóng. Chính vì vậy, những tình huống "50-50" thường gây tranh luận sôi nổi cả trong sân lẫn ngoài khán đài.

Trọng tài hoàn toàn có thể nói không nhìn rõ và quyết định cuối cùng thuốc về người bên phần sân nhận bóng.

Điều đặc biệt là cách xử lý này lại được coi là "chuẩn mực", được quy định trong điều 6 tại luật của Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ.

Pickleball xuất phát từ cộng đồng và đề cao tính trung thực của người chơi. Thế nên, nhiều khán giả quốc tế đã quen nhưng với fans Pickleball tại Việt Nam chắc chắn phần đông còn lạ lẫm với quy định này.