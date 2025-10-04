Bị FIFA trừng phạt, dàn sao nhập tịch Malaysia đối mặt nguy cơ “thất nghiệp”

Bóng đá Malaysia đang rúng động khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra án phạt nặng dành cho một loạt cầu thủ nhập tịch. Theo quyết định mới nhất, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano phải nhận mức phạt tiền và án treo giò 12 tháng .

Tờ Sinarharian (Malaysia) nhận định, án phạt này có thể để lại hậu quả nặng nề hơn cả việc vắng mặt trên sân. Trong thời gian treo giò, giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ chắc chắn sụt giảm, phong độ sa sút, đồng thời nguy cơ bị CLB đơn phương chấm dứt hợp đồng là rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể lâm vào cảnh "thất nghiệp" ngay trong giai đoạn sự nghiệp đỉnh cao.

Cầu thủ Malaysia có nguy cơ thất nghiệp

Đáng chú ý, trong số này có tới 3 gương mặt đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) – đội bóng mạnh nhất Malaysia là João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazábal. Cả ba ban đầu được đăng ký dưới dạng cầu thủ nội địa, nhưng nếu FIFA xác định quá trình nhập tịch có sai phạm, họ sẽ phải tính là "ngoại binh". Khi đó, JDT có thể buộc phải loại bớt để đảm bảo suất ngoại đúng luật, và vị thế của những cầu thủ này coi như mất trắng.

Trước nguy cơ đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo . Tuy nhiên, FAM vẫn phải chờ nhận được bản quyết định chính thức và chi tiết từ FIFA trước khi đưa ra phản hồi.

Án phạt này một lần nữa cho thấy sự nghiêm ngặt của FIFA trong vấn đề nhập tịch cầu thủ. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi thi đấu, nó còn đe dọa cả sự nghiệp và thu nhập của những ngôi sao đang chơi bóng tại Malaysia.