Nàng thơ pickleball quá mê Việt Nam rồi: Khen khán giả hết lời, ăn tận 14 cái bánh mì vẫn cứ là ngon tuyệt!

Tham dự PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng, Alix Trương - nữ vận động viên được mệnh danh là "nàng thơ pickleball châu Á" - đang trở thành tâm điểm chú ý không chỉ nhờ lối đánh cuốn hút mà còn bởi sự gần gũi, dễ thương ngoài đời thường.

Trong những ngày ở Việt Nam, Alix khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục chia sẻ trải nghiệm thú vị của mình. Cô nàng bật mí rằng bản thân đã ăn liền 14 ổ bánh mì xíu mại và vẫn thấy ngon khó cưỡng. Trên trang cá nhân, Alix dí dỏm khoe khoảnh khắc thưởng thức món ăn kèm dòng trạng thái bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Thật sự được tiếp nhiên liệu bằng bánh mì. Số bánh mì xíu mại đã ăn: 14. Tiếng giòn rộp tuyệt đỉnh đó!".

Alix Trương mê bánh mì xíu mại cỡ này

Không chỉ mê ẩm thực Việt, Alix còn gây chú ý trên mạng xã hội với đoạn clip ký tặng fan theo cách đặc biệt. Do không thể tiếp cận gần khu vực thi đấu, một số khán giả đã sáng tạo bằng cách thả dây buộc chiếc vợt pickleball bản mini xuống nhờ cô ký tặng. Thay vì ngần ngại, Alix vui vẻ hưởng ứng, ký ngay và còn hóm hỉnh chia sẻ: "Không với tới được á? Ở Việt Nam thì không thành vấn đề đâu". Khoảnh khắc đáng yêu này càng khiến khán giả Đà Nẵng thêm yêu mến và gọi cô bằng biệt danh thân mật "nàng thơ pickleball".

Trên trang cá nhân, Alix cũng gửi lời cảm ơn đến tình cảm nồng hậu của người hâm mộ: "Cảm ơn vì tất cả tình cảm dành cho mình ở Đà Nẵng! Ngày mai sẽ là trận chung kết đôi, mọi người hãy đến cổ vũ nhé!".

Bên cạnh tài năng thể thao, Alix Trương còn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, gương mặt thanh tú và thần thái rạng rỡ. Dù ở trên sân hay đời thường, cô đều toát lên sức hút tự nhiên, khiến nhiều khán giả nhận xét rằng chính sự duyên dáng này đã giúp pickleball trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn.

Với phong cách thi đấu ấn tượng, tính cách dễ mến và tình cảm chân thành dành cho khán giả, Alix Trương đã thực sự chiếm trọn trái tim người hâm mộ Việt Nam. Và có lẽ, sau chuyến thi đấu lần này, Việt Nam sẽ luôn là một trong những nơi để lại cho cô những kỷ niệm khó quên.



