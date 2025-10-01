Nhìn Trung Quân dễ thương ai dám nghĩ chơi pickleball "quần quật" như thế!

Nếu nhắc đến Trung Quân Idol, khán giả sẽ nghĩ ngay đến giọng hát đầy cảm xúc gắn liền với biệt danh "thánh mưa". Nhưng ít ai ngờ rằng ngoài sân khấu, anh còn là một gương mặt quen thuộc trên sân pickleball.

Trung Quân từng chia sẻ rằng pickleball không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp anh giảm cân và cải thiện sức khỏe rõ rệt. Trái với vẻ ngoài dễ thương, đôi khi có phần "baby" trên sân khấu, khi bước vào trận, Trung Quân lại cực kỳ sung sức. Nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh anh chạy không ngừng nghỉ, di chuyển linh hoạt và tung những cú đánh quyết liệt. Chính sự đối lập này khiến cư dân mạng thích thú.

Dáng vẻ của Trung Quân trên sân pickleball

Trung Quân cực đáng yêu khi chơi pickleball

Nhưng lực đánh của nam ca sĩ cũng không phải dạng vừa

Không chỉ chơi cho vui, Trung Quân còn từng tham gia một loạt giải đấu và sự kiện pickleball như Fancy Pickleball, giải đấu quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Mâu Thủy, Hồng Ánh...

Mới nhất, Trung Quân góp mặt tại PPA Tour Asia – MB Vietnam Cup 2025 – siêu giải pickleball tầm cỡ quốc tế đang diễn ra ở Đà Nẵng. Trung Quân cùng một số gương mặt nổi tiếng góp mặt trong các hoạt động bên lề, thi đấu giao lưu cùng nhiều ngôi sao và VĐV quốc tế.