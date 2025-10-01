Hot: Trịnh Linh Giang ra mắt trong màu áo CLB pickleball Công An Nhân Dân tại PPA Tour Vietnam Cup 2025

Nhà vô địch Đơn nam PPA Tour Asia - Malaysia Open 2025, Trịnh Linh Giang, vừa chính thức ra mắt trong màu áo CLB Pickleball Công an Nhân dân, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp thể thao của mình.

Trịnh Linh Giang (sinh năm 1997) vốn là tay vợt tennis chuyên nghiệp, từng góp mặt trong đội tuyển Davis Cup Việt Nam và nhiều năm giữ vị trí số 1 nội dung đơn nam quần vợt quốc gia. Với nền tảng thể lực dồi dào, kỹ thuật thi đấu chắc chắn cùng khả năng đọc trận đấu linh hoạt, Linh Giang nhanh chóng bắt nhịp và tỏa sáng khi chuyển sang bộ môn pickleball - môn thể thao đang bùng nổ tại Việt Nam.

Trịnh Linh Giang ra mắt trong màu áo mới tại PPATour Asia MB Vietnam Cup! (Ảnh: CLB Pickleball Công an Nhân Dân)

Trong lần ra mắt tại Malaysia hồi đầu năm, Linh Giang đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch đơn nam PPA Tour Asia - Malaysia Open 2025, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của pickleball Việt Nam trên đấu trường khu vực. Anh nổi bật với lối đánh biến hóa, khả năng điều chỉnh chiến thuật để khai thác điểm yếu của đối thủ, mang đến cho khán giả những pha bóng kịch tính và đầy cảm xúc.

Sự gia nhập của Trịnh Linh Giang được kỳ vọng sẽ giúp CLB Pickleball Công an Nhân dân nâng tầm sức mạnh, đồng thời góp phần đưa pickleball Việt Nam tiếp cận gần hơn với bản đồ châu lục.

Ngay trong ngày ra mắt, tay vợt sinh năm 1997 sẽ tranh tài tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 diễn ra tại Đà Nẵng ở 3 hạng mục: Đơn nam, Đôi nam và Đôi nam nữ. Người hâm mộ đang chờ đón màn thể hiện bùng nổ của anh trong lần đầu tiên khoác áo đội bóng mới.