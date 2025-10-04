Chu Thanh Huyền dáng đẹp thế này mà vẫn bị bodyshaming?

Chu Thanh Huyền - bà xã của Quang Hải - thời gian gần đây liên tục khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng cực phẩm. Trong outfit thể thao ôm sát, cô dễ dàng phô trọn vòng eo nhỏ gọn, đôi chân nuột nà và đường cong gợi cảm, khiến không ít dân tình phải trầm trồ.

Khác với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính thường thấy, ở những khung hình tập luyện, Chu Thanh Huyền toát lên sự khỏe khoắn, năng động và tràn đầy năng lượng. Nhiều người nhận xét vóc dáng của cô chẳng hề kém cạnh người mẫu chuyên nghiệp, vừa săn chắc vừa cân đối, tạo cảm giác đẹp nhưng vẫn rất tự nhiên.

Để duy trì phong độ này, Chu Thanh Huyền lựa chọn pilates - bộ môn nổi tiếng với khả năng cải thiện sự dẻo dai, tăng sức bền và giúp cơ thể thon gọn. Trong ảnh tập luyện, cô miệt mài với các động tác trên máy pilates, thể hiện sự nghiêm túc và kiên trì trong việc chăm sóc sức khỏe. Chính nhờ chế độ rèn luyện đều đặn kết hợp ăn uống lành mạnh, Huyền ngày càng sở hữu body săn chắc, làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ.

Đặc biệt, bà xã Quang Hải còn gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về động lực tập luyện của mình: "Quyết tâm đẻ 1 đội bóng nên giờ phải sẵn sàng 1 sức khỏe tốt chị em ạ". Câu nói vừa dí dỏm vừa thực tế này khiến netizen bật cười, đồng thời càng thêm ngưỡng mộ ý thức chăm sóc bản thân của Huyền.

Đáng chú ý là khi đăng tải hình ảnh đi tập thể thao độ vóc dáng, Chu Thanh Huyền dùng âm thanh nói về việc bị người khác "bodyshaming", chê "béo". Netizen liền lập tức bênh vực, khẳng định vóc dáng của cô nàng đã đủ đẹp, không cần phải nghe những lời chê bai. "Dáng đẹp thật", "Thế này mà béo cái gì", "Ai chê chị béo thế, vô lý"...