Cộng đồng chỉ ra 3 bản hợp đồng thành công nhất lịch sử LMHT chuyên nghiệp

Đây là những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử LMHT

Những ngày này, khi cộng đồng LMHT đang dành sự chú ý nhiều hơn cho CKTG 2025 sắp diễn ra, thì không ít người cũng nhìn lại những chặng đường đã qua của các tuyển thủ. Năm 2025 có thể nói là một năm đặc biệt cho LMHT chuyên nghiệp khi có nhiều yếu tố đã thay đổi, và đặc biệt là lần đầu tiên có một tuyển thủ ký hợp đồng lên đến 4 năm dù đã chạm ngưỡng 30, chính là Faker. Và theo cựu BLV danh tiếng LS cũng như nhiều ý kiến khán giả, Faker cũng là 1 trong 3 bản hợp đồng đã thay đổi toàn bộ lịch sử LMHT.

Nam BLV LS chọn ra 3 bản hợp đồng thay đổi hoàn toàn lịch sử LMHT.

Theo đó, 3 tuyển thủ được LS liệt kê, là Faker gia nhập SKT T1 năm 2013, G2 chiêu mộ Caps từ FNC năm 2018 và cuối cùng là Chovy đầu quân cho Gen.G năm 2022. Ý kiến của nam BLV thường gắn với nhiều tranh cãi nhưng lần này nhận được nhiều sự tán thành của cộng đồng LMHT.

Có lẽ không cần nói thì nhiều khán giả LMHT vẫn nhớ câu chuyện HLV KkOma mua máy tính để từ đó trở thành cú hích cho Faker gia nhập SKT T1, từ đó mở ra "G.O.A.T của làng LMHT" như thế nào. Kế đến, việc Caps gia nhập G2 không chỉ giúp đội tuyển này hoàn thiện đội hình, từ đó tạo ra sự thống trị gần như tuyệt đối LEC cho đến tận thời điểm hiện tại. Thậm chí, G2 còn là đội LEC duy nhất có thể thách thức cả LPL lẫn LCK.

Faker gia nhập SKT T1 năm 2013 thực sự đã trở thành bản hợp đồng "có 1 không 2".

Còn sau khi Chovy gia nhập Gen.G, đơn giản đó là "thiên thời địa lợi nhân hòa". Trong màu áo Gen.G, Chovy ngày càng hoàn thiện và các danh hiệu cũng đến với anh nhiều hơn. Yếu tố duy nhất còn thiếu chính là chức vô địch CKTG và năm 2025 được kỳ vọng sẽ là thời điểm Chovy chấm dứt chuỗi ngày buồn ở giải đấu cao nhất LMHT chuyên nghiệp.

Và cả 3 bản hợp đồng này sẽ có thể tác động mạnh đến CKTG năm nay

Cuộc đối đầu T1 - Gen.G từ lâu đã là "Siêu kinh điển" của làng LMHT, trong khi đó G2 luôn là một đối thủ khó chịu. Ở CKTG năm nay, cả 3 tuyển thủ đều đã góp mặt. Và rất có thể, cuộc đối đầu lẫn nhau của cả 3 sẽ góp phần lớn định đoạt kết quả chung cuộc của giải đấu trên đất Trung Quốc sắp tới.