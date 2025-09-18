"Trầy vi tróc vảy" nhưng T1 vẫn thẳng tiến đến CKTG 2025

Trận "tử chiến" giữa giữa T1 và Dplus KIA (DK) tại vòng Playoffs LCK 2025 chính là tâm điểm của LMHT lúc này. Bởi nó là trận đấu của nhà đương kim vô địch thế giới và kẻ ngáng đường vĩ đại để tranh giành tấm vé cuối cùng của LCK đến với giải đấu lớn nhất - CKTG 2025. Và như thường lệ, T1 dù đã ở sát chân tường nhưng vẫn thi đấu một phong cách "ú tim" khiến tất cả phải hồi hộp. Càng ở thế bất lợi, sức mạnh của đội tuyển vĩ đại nhất như càng bùng nổ.

Ngay từ ván đấu đầu tiên, DK đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Họ triển khai một lối chơi áp đảo và gần như không cho T1 bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Với sự xuất sắc của ShowMaker ở đường giữa và khả năng gây sát thương khủng khiếp của xạ thủ Aiming, DK dễ dàng lăn cầu tuyết và kết thúc ván đấu một cách chóng vánh.

Bước sang ván 2, T1 chủ động tổ chức những pha giao tranh và liên tục nhắm vào vị trí của Aiming, không cho xạ thủ của DK có cơ hội được chơi game. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi T1 dần lấy lại thế trận. Đỉnh điểm là pha giao tranh tổng then chốt, người đi rừng Oner với Javan IV đã có một màn trình diễn không tưởng. Anh tả xung hữu đột, liên tục hạ gục các thành viên của DK và cuối cùng là hoàn tất một cú Pentakill mãn nhãn, thổi bùng lên hy vọng và san bằng tỷ số 1-1 cho T1.

Lấy lại được đà hưng phấn, T1 tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một đội tuyển lớn trong ván 3 với một chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, ván đấu thứ 4 mới thực sự là một thử thách cho thần kinh của người hâm mộ. Dù dẫn trước hơn 10k tiền, dồn đối phương thủ nhà chính nhưng T1 vẫn "trầy vi tróc vảy" mới chốt hạ được ván đấu và ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

Chiến thắng này không chỉ đưa T1 đến với CKTG 2025 mà còn cho thấy một đội tuyển dù có những lúc chệch choạc, nhưng luôn biết cách tỏa sáng vào những thời khắc quyết định nhất. Ở những tình huống ngặt nghèo nhất, các thành viên T1 như được khai phá ra giới hạn của mình và thi đấu với 100% khả năng.

Đối với người hâm mộ, đây là một trận đấu "đau tim" nhưng cũng vô cùng mãn nhãn, xứng đáng là trận chiến giành lấy tấm vé cuối cùng đến với giải đấu danh giá nhất hành tinh của LMHT của LCK. Niềm vui còn lớn hơn với các khán giả khi họ sẽ thấy Faker cùng các đồng đội thi đấu ở nơi được gọi là "sân nhà" - CKTG.

KV