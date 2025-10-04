Drama pickleball chưa dứt: Trương Vinh Hiển bước ra, cả khán đài gọi tên Lý Hoàng Nam tại chung kết PPA Tour Vietnam Cup

Trận chung kết đơn nam nội bộ của Việt Nam tại PPA Tour Asia MB Vietnam Open 2025 chiều ngày 4/10 tại Cung Tiên Sơn Đà Nẵng giữa Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh đã trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi yếu tố chuyên môn mà còn bởi bầu không khí căng thẳng bao trùm ngay từ phút đầu.

Khi Phúc Huỳnh bước ra chào khán giả, anh nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ trên khán đài. Tuy nhiên, đến lượt Trương Vinh Hiển xuất hiện, cả sân đấu bỗng vang dội tiếng hô "Lý Hoàng Nam! Lý Hoàng Nam!".

Màn chào sân trước trận chung kết đơn nam

Đây được xem là hệ quả trực tiếp từ trận bán kết đầy tranh cãi giữa Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam. Trong trận đấu đó, một tình huống bóng ở set 3 đã làm bùng lên "drama" lớn nhất giải: Hoàng Nam cho rằng cú đánh của mình vẫn trong sân, nhưng trọng tài lại bắt bóng ra ngoài và trao điểm cho Vinh Hiển. Quyết định này đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu, khiến Hoàng Nam thua cuộc và đánh mất tấm vé chung kết.

Không chỉ vậy, sau tình huống nhạy cảm ấy, Vinh Hiển bị ghi nhận là có thái độ khó hiểu, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tính fair-play. Sự việc đã khiến mạng xã hội bùng nổ, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Hoàng Nam và chỉ trích cách hành xử của Vinh Hiển.

Phúc Huỳnh đầy hào hứng bước vào sân

Vinh Hiển lặng lẽ bước vào khi CĐV hô tên Lý Hoàng Nam

Trận chung kết đơn nam được chờ đón nhất

Vinh Hiển gặp nhiều áp lực trước trận đấu

Chính vì thế, không khí trong trận chung kết càng thêm căng thẳng. Dù đây là trận đấu giữa hai tay vợt Việt Nam, nhưng rõ ràng Vinh Hiển bước vào chung kết với áp lực tâm lý không nhỏ từ phản ứng của khán giả. Trong khi đó, Phúc Huỳnh nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, tạo nên thế đối lập rõ rệt ngay từ màn chào sân.