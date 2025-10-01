Hot girl Lê Khanh được Quân A.P ôm eo, thơm má: Kệ, mình nhắm mắt công khai luôn...

Top 1 mối tình không công khai nhưng cũng không giấu giếm chính là của “anh trai” Quân A.P và hot girl Lê Khanh. Chuyện tình cảm của cặp đôi được bàn tán rầm rộ vào tháng 10/2024, thậm chí cả hai còn được cho là đã có một con chung.

Mới đây, mối quan hệ của Lê Khanh và Quân A.P tiếp tục được chú ý khi 2 khoảnh khắc tình cảm nét căng được chia sẻ rầm rộ.

Hình ảnh nét căng của Quân A.P và nửa kia (Ảnh: TikTok)

Trong hình ảnh này, cặp đôi thoải mái ôm eo, thơm má nhau. Đây là lần đầu tiên Quân A.P và Lê Khanh để công khai sự thân mật rõ nét như vậy nên phía dưới các bài đăng, fan couple để lại bình luận thích thú và chức mừng.

“Quá là đẹp đôi đi. Xin vía có tình yêu đẹp thế này”, “Hạnh phúc lớn nhất của đời người là một người bạn đời luôn nắm tay mình đi qua mọi chặng đường”, “Đối với anh Quân thì chị Lê Khanh lúc nào cũng là nữ chính”, “Ủng hộ âm nhạc của ảnh và cả tình yêu của cả hai”, “Mối tình thời học sinh đó, tôi cần 1 tình yêu đẹp như anh chị”,... là một số lời chúc từ netizen.

Các “Conan Internet” cũng nhanh chóng phát hiện ra 1 trong 2 khoảnh khắc được chụp trong chuyến du lịch Hàn Quốc của cặp đôi hồi tháng 11/2024. Trên trang cá nhân, Lê Khanh từng đăng ảnh cùng bộ trang phục, cùng background chỉ không có Quân A.P.

Cũng trong chuyến đi này, cặp đôi từng lọt vào ống kính team qua đường khi đang khoác tay đi dạo phố.

Lê Khanh từng check-in đi Hàn Quốc cuối năm 2024

Quân A.P và Lê Khanh cũng được bắt gặp ở Hàn Quốc

Cách đây vài ngày, trên MXH cũng lan truyền hình ảnh Quân A.P xuất hiện cùng cô gái có vóc dáng giống với Lê Khanh tại một cửa hàng nội thất. Cả hai ngồi cạnh nhau, chăm chú trao đổi bàn bạc cùng nhân viên thiết kế. Trước đó, Quân A.P vừa đăng tải đoạn clip khoe mới tậu căn nhà mới 5 tầng vào tháng 5/2025.

Tháng 8/2025, chương trình Anh Trai Say Hi đã tổ chức concert tại Mỹ. Thời điểm đó, cư dân mạng cũng bắt gặp Lê Khanh xuất hiện bên cạnh Quân A.P trong hậu trường. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ hình ảnh check-in bên dàn Anh Trai và mặc trang phục giống y hệt.

Cả hai mới được bắt gặp bên nhau đi xem thiết kế nội thất cho căn nhà mới

Lê Khanh đi Mỹ cổ vũ dàn Anh Trai

Quân A.P và Lê Khanh (cùng sinh năm 1997) quen biết, gắn bó từ khi còn đi học. Lê Khanh cũng là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 - khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9. Đến năm lớp 12, anh còn gây bất ngờ khi dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng liền để mua tặng cô thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Quân A.P và Lê Khanh khi cả hai học cấp 3

Sau khi bắt đầu vào showbiz, nổi tiếng thì Quân A.P hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024, nam ca sĩ khẳng định sẽ giấu kín vì không muốn tạo áp lực cho nửa kia.

"Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên", anh cho hay.

Cặp đôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi

