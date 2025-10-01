Chuyên gia tiết lộ: Cha mẹ của những đứa trẻ thành công vượt trội thường làm 5 điều này

Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Susan Dominus, giảng dạy tại Đại học Yale, biên tập viên của Tạp chí New York Times (Mỹ) được đăng trên trang CNBC.

Tôi cảm thấy bị thu hút bởi những gia đình có con cái có một “chuỗi thành công” đặc biệt, chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, hoặc theo đuổi đam mê và đạt được những thành tựu rực rỡ.

Những bậc cha mẹ này đã làm điều gì khác biệt? Các nhà nghiên cứu thực sự biết gì về cách giúp trẻ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để thành công? Khi mà ngay cả anh chị em trong cùng một gia đình cũng thường rất khác nhau, đâu là những yếu tố chung quan trọng?

Trong cuốn sách “The Family Dynamic: A Journey Into the Mysteries of Sibling Success”, tôi đã phỏng vấn hàng chục bậc phụ huynh có con đạt thành tích vượt trội, cùng hơn 100 chuyên gia. Là mẹ của cặp song sinh hiện đang tuổi thiếu niên, tôi rút ra được 5 bài học thuyết phục nhất:

1. Lạc quan là chìa khoá

Cha mẹ có thể tạo điều kiện học tập và khuyến khích con đạt thành tích tốt ở trường, nhưng nếu thiếu niềm tin về khả năng, những kết quả đó cũng chỉ giúp con tiến xa đến một mức nhất định.

Nhiều phụ huynh mà tôi phỏng vấn đều nhấn mạnh tinh thần: nghĩ lớn, giữ hy vọng và duy trì sự tích cực.

2. Hiểu con và điều chỉnh cách khuyến khích theo từng cá nhân

Một nghiên cứu thú vị cho thấy nhiều cha mẹ thường lúng túng khi con nói rằng không muốn học các môn Toán và Khoa học. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã cung cấp cho phụ huynh tài liệu để giúp họ biết cách điều chỉnh cách khuyến khích phù hợp với từng đứa trẻ. Ví dụ, nếu con mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cha mẹ có thể nói: “Khi con là vận động viên chuyên nghiệp, con cần quản lý tài chính của mình thật tốt, và điều đó đòi hỏi kiến thức toán học”.

Thực tế cho thấy, khuyên con “học để sau này thực tế” không tạo cảm hứng. Thay vào đó, cha mẹ cần chỉ ra giá trị của việc học gắn với sở thích và mục tiêu riêng của con.

Kết quả: những học sinh có cha mẹ áp dụng phương pháp này đạt điểm ACT Toán và Khoa học cao hơn tới 12% so với nhóm đối chứng.

3. Học tập và rèn luyện có thể diễn ra ở mọi nơi

Một nghiên cứu khiến tôi ấn tượng là cha mẹ thường đánh giá thấp khả năng của con, cũng như mức độ trẻ có thể học hỏi từ việc tự nỗ lực trong những công việc thường ngày.

Trẻ em có khả năng nhiều hơn chúng ta tưởng. Ngược lại, khi cha mẹ làm thay, trẻ dễ mất động lực. Vì vậy, thay vì sợ con gặp khó khăn nhỏ, chúng ta nên khuyến khích tính tự lập.

Jeannine Groff - mẹ của một vận động viên Olympic, một tiểu thuyết gia đoạt giải và một doanh nhân kể rằng bà luôn để cốc chén nhựa ở ngăn tủ thấp nhất trong bếp, để các con tự lấy và phục vụ bản thân.

Học tập không chỉ đến từ sách vở hay trò chơi trí tuệ, mà còn diễn ra trong chính những hoạt động đời thường.

4. Không chỉ là nỗ lực và kỷ luật, tình yêu tri thức mới là yếu tố cốt lõi

Sau đại dịch, nhiều nhà tâm lý phát triển đã chuyển từ việc nghiên cứu cách rèn luyện ý chí sang cách nuôi dưỡng tình yêu học tập và sự tò mò tự nhiên.

Nhiều bậc cha mẹ mà tôi gặp tin rằng du lịch là một trong những cách hiệu quả nhất. Gia đình Emanuel - ba anh em nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực kể rằng cha họ luôn tin “hiểu biết thế giới và bản thân là điều cần thiết.”

Có gia đình còn dành dụm cả năm để tổ chức một chuyến đi lớn, mang theo đồ ăn sẵn để tiết kiệm chi phí, chỉ để con có cơ hội trải nghiệm thế giới rộng lớn.

5. Truyền động lực cho con không phải bằng cách làm “huấn luyện viên,” mà bằng tình yêu

Điểm chung trong tất cả những bài học mà tôi rút ra được là: cha mẹ của những đứa trẻ thành công luôn đồng hành cùng con bằng tình yêu thương và niềm vui. Họ ở bên để hỗ trợ, nhưng không coi mình là “huấn luyện viên” hay “người phê bình”.

Diane Paulus, nữ đạo diễn Broadway, đã bắt đầu học múa từ khi còn rất nhỏ. Nhưng điều truyền cảm hứng cho tôi chính là cách tiếp cận của mẹ bà. Paulus kể rằng mẹ của bà có cách “quan sát mà không gắn mong muốn cá nhân”.

Công việc của chúng ta, với tư cách cha mẹ, là trao cho con cơ hội, hiểu con đủ để khích lệ bằng tình yêu, và sau đó để chính ước mơ, mong muốn của con trở thành động lực lớn nhất.

Theo CNBC