CEO Bảo Hoàng: Khi người đứng sau sân khấu hoa hậu rực rỡ bậc nhất V-biz học cách đối mặt với bất định

Khi người thành công vẫn liên tục vươn mình

Khi thế giới đang vận hành theo mô hình VUCA (Biến động, Bất định, Phức tạp, Mơ hồ), mọi quy luật cũ đang bị thách thức. Đặc biệt, với sự bùng nổ của AI, tốc độ thay đổi trong ngành sáng tạo đã vượt mọi dự đoán.

Theo Báo cáo Tương lai Việc làm mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khoảng 40% các kỹ năng cốt lõi được sử dụng hiện nay được dự đoán sẽ trở nên lỗi thời hoặc bị thay thế vào năm 2030. Sức ép của AI đã đẩy Tư duy Sáng tạo (Creative Thinking) lên thành một trong những kỹ năng được săn đón hàng đầu, buộc những người làm sáng tạo phải liên tục tìm kiếm làn sóng đổi mới tiếp theo để không bị bỏ lại.

Giới giải trí, nơi hào quang và "ồn ào" thay đổi mỗi ngày, là nơi cảm nhận rõ nhất sức ép này. Đối với một CEO đang điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, thử thách không chỉ là tạo ra thành công, mà còn là làm thế nào để duy trì thành công đó sau mỗi đêm diễn. Họ phải liên tục "phá bỏ để xây mới", cân bằng giữa việc giữ vững giá trị cốt lõi và thích ứng linh hoạt với thị trường để dẫn đầu xu hướng.

Tập 2 của Voices of Galaxy là câu chuyện "vươn mình" qua sự bất định từ CEO đứng sau thành công của ánh đèn sân khấu

Trần Việt Bảo Hoàng, CEO của UniMedia - người kiến tạo nên hàng loạt sân khấu nhan sắc chỉn chu, khác biệt, và là người đồng hành cùng những nàng hậu thành công như H’hen Niê, Khánh Vân, Ngọc Châu - là một trong số những người phải đối mặt với áp lực này. Anh không chọn con đường chạy theo chiêu trò mà kiên định với tinh thần "làm bài bản, làm dài hơi". Trong kỷ nguyên AI đang định hình lại tốc độ sáng tạo, sự nghiêm túc đó được củng cố và mài giũa để phát triển nhờ tinh thần dám thử nghiệm và đối diện với rủi ro.

Chính điều này đã cộng hưởng hoàn hảo với thông điệp "Vươn mình cùng Việt Nam" của Samsung. Trong teaser tập 2 của Voices of Galaxy, CEO Bảo Hoàng xuất hiện giữa khán phòng cùng một câu hỏi then chốt: "Liệu sự bất định là bức tường kín, hay là cánh cửa mở ra cơ hội mới?". Góc nhìn của Bảo Hoàng về việc chuyển hóa thách thức thành cơ hội, và cách anh ứng dụng tư duy đổi mới cùng các công nghệ hàng đầu để dẫn dắt xu hướng trong ngành giải trí sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong tập tiếp theo.

Đối mặt với "sự bất định" bằng bản lĩnh và "trợ thủ AI"

Nếu nhân vật trong tập 1 Voices of Galaxy đại diện cho thế hệ trẻ đang bước tìm cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp, thì CEO Bảo Hoàng ở tập 2 lại là hình ảnh của người đã có vị thế, nhưng phải liên tục "reset" chính mình để bắt kịp tương lai. Hai hành trình, hai góc nhìn - cùng chung tinh thần dám thay đổi, dám tiến bước, dám vươn mình.

Ở vị trí lãnh đạo, "sự bất định" với Bảo Hoàng không còn là nỗi sợ bị thay thế, mà là thử thách giữ vững khác biệt, tái tạo bản thân và thương hiệu giữa một thế giới chuyển động từng giây. Bảo Hoàng không chỉ là CEO, anh nắm giữ nhiều vai trò trong đội ngũ sáng tạo của các chương trình lớn. Trong chặng đường làm nghề của những người làm sáng tạo trong giới giải trí hiện nay, AI đã và đang đồng hành để mở rộng góc nhìn, thử nghiệm những ý tưởng mới nhanh và linh hoạt hơn. Còn với vai trò trợ lý cá nhân cho các CEO, AI cũng đang chứng minh hiệu quả khi hỗ trợ quá trình đánh giá dữ liệu, ra quyết định và quản lý công việc. Đặt vào bối cảnh như teaser gợi mở, liệu công nghệ sẽ chắp cánh cho cảm hứng nghệ thuật thế nào, để ‘bàn tay phù thủy’ của Bảo Hoàng làm mới những sân khấu hoa hậu hoành tráng hàng đầu Việt Nam?

Gemini Live và Galaxy AI trở thành bộ đôi ‘trợ thủ’ đắc lực tiếp sức cho sáng tạo Việt vươn xa.

Ở thời đại mà chỉ một cú click cũng đủ thay đổi cả thế giới, đứng yên mới khiến chúng ta tụt lại phía sau. "Vươn mình cùng Việt Nam" từ Samsung là lời khẳng định cho sự đồng hành cùng tinh thần và bản lĩnh không ngừng tiến lên của người Việt: dám thử, dám đổi mới, biết linh hoạt sáng tạo và biến mọi thử thách thành cơ hội tỏa sáng.

Hãy chờ xem tập 2 Voices of Galaxy – Đối mặt với tương lai bất định cùng CEO Bảo Hoàng, để thấy ánh hào quang không bao giờ là điểm dừng, mà chỉ là vạch xuất phát cho hành trình vươn mình tiếp theo trong sự nghiệp.