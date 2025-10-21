Sứ giả Trung thu và hành trình gìn giữ ký ức tuổi thơ: Để mỗi mùa trăng đều tròn vẹn không chỉ hôm nay mà mãi mai sau

Trong ký ức của mỗi người Việt, Trung thu luôn là một miền ký ức lung linh, nơi ánh trăng vàng sáng rõ hòa cùng tiếng trống lân rộn rã, hương bánh nướng, bánh dẻo thơm phức và những câu chuyện cổ tích về chị Hằng, chú Cuội, cây đa. Trung thu không chỉ là một đêm hội mà là cả một di sản văn hóa, kết tinh từ bao thế hệ, nơi mỗi chi tiết trong đêm trăng rằm đều mang một biểu tượng, một câu chuyện riêng.

Nhưng di sản ấy sẽ chỉ là ký ức phai nhạt dần theo thời gian nếu không có những bàn tay nâng niu, gìn giữ và truyền lửa. Và như thế, hành trình của những "Sứ giả Trung thu" bắt đầu.

Cuộc sống hối hả trôi đi, những giá trị tưởng chừng như đã bị lãng quên thật ra vẫn luôn ở đó, chỉ chờ được đánh thức. Sứ giả Trung thu không phải là một cách gọi quá lớn lao. Những người Sứ giả Trung thu ấy là những người nghệ nhân ngày ngày cặm cụi bên từng đường nét, hoa văn, là những người bà, những người mẹ rộn ràng luôn tay chuẩn bị mâm cỗ trông trăng, là những người cha tỉ mỉ lắp ráp những chiếc đèn lồng cho con. Sứ giả Trung thu cũng có thể chính là bạn, là tôi, là bất cứ ai khi chúng ta chủ động giữ gìn và trao truyền những nét đẹp ấy cho thế hệ mai sau.

Kinh Đô - thương hiệu bánh Trung thu gắn liền với bao thế hệ người Việt, coi việc giữ gìn nét đẹp ngày Tết Trung thu là sứ mệnh đã và đang kiên định trên hành trình không chỉ bảo tồn mà còn làm mới di sản Trung thu. Thấu hiểu sâu sắc sứ mệnh này, mùa Trăng 2025, Kinh Đô không chỉ tôn vinh những Sứ giả Trung thu lặng thầm - những người nghệ nhân tỉ mẩn với những món đồ chơi Trung thu truyền thống, những chiếc khuôn bánh thủ công mà còn truyền cảm hứng để mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một Sứ giả Trung thu, cùng chung tay viết tiếp câu chuyện văn hoá đẹp đẽ này. Bởi hành trình gìn giữ di sản cần sự góp sức của nhiều người, thế nên, chỉ khi chung tay gìn giữ, di sản đẹp đẽ ấy mới thực sự trường tồn cùng năm tháng.

Trên hành trình đi tìm Sứ giả Trung thu, Kinh Đô hợp tác cùng VTV mang đến chuỗi chương trình Sứ giả Trung thu đầy ý nghĩa. Theo chân những khách mời trong từng số phát sóng, người xem sẽ được gặp gỡ nhiều nghệ nhân - những con người bằng cả tấm lòng và đôi bàn tay tài hoa của mình đã lặng lẽ dành cả đời mình để giữ cho ký ức Trung thu luôn hiện hữu. Người xem được lắng lại cùng những câu chuyện đầy cảm xúc, những chia sẻ mang nhiều tâm tư, và háo hức trước những bài học đầu tiên về cách tạo hình, cắt giấy, uốn khung để tạo nên những chiếc đèn lồng, cách nhào bột, đóng khuôn để làm ra những chiếc bánh nướng bánh dẻo thơm ngon.

Đó là hình ảnh những nghệ nhân như ông Nguyễn Trọng Thành, Nguyễn Trọng Bình ở làng nghề đèn lồng Phú Bình vẫn miệt mài bên những thanh tre, tấm giấy bóng kính, bất chấp những cơn bão thị trường. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng họ làm ra không chỉ thắp sáng con phố, mà còn thắp lên niềm háo hức trong ánh mắt trẻ thơ mỗi mùa Trăng tròn tháng Tám.

Đó là nghệ nhân Phạm Văn Quang - thế hệ thứ ba của một gia đình hơn 70 năm làm khuôn bánh trung thu gỗ. Trên góc nhỏ phố cổ Hà Nội, ông tỉ mẩn chọn từng thớ gỗ, chậm rãi chạm khắc từng đường nét hoa văn mang đậm ý nghĩa văn hóa, biến mỗi chiếc khuôn thành một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tâm huyết của mình và cả giá trị lịch sử của đất nước.

Di sản cần truyền trao, bên cạnh đó, cũng cần phát triển để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Người trẻ với lợi thế sáng tạo và thành thục nhiều công cụ hỗ trợ, không chỉ thừa hưởng và gìn giữ những nét đẹp di sản mà còn có thể ứng biến, tùy chỉnh sao cho những sản phẩm làm ra mang đậm hồn di sản nhưng cũng mang hơi thở thời đại. Và Khởi Đăng Tác Khí là những Sứ giả Trung thu của thời đại mới. Không kế nghiệp gia đình, họ chọn rẽ ngang theo tiếng gọi trái tim, dùng sự sáng tạo để thổi một làn gió mới vào những chiếc đèn lồng truyền thống.

Không kém phần xúc động trong chuỗi chương trình Sứ giả Trung thu là hình ảnh Kinh Đô và VTV thay mặt tất cả chúng ta, tri ân những người nghệ nhân - những Sứ giả Trung thu lặng thầm ấy, như một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những người đã góp phần làm nên miền ký ức Trung thu tuổi thơ của nhiều thế hệ trở nên sống động, lung linh hơn. Cảm ơn các Sứ giả Trung thu, vì mỗi mùa trăng không chỉ là một khoảnh khắc đi qua, mà là một hành trình sống mãi.

Kinh Đô chọn làm một người bạn đồng hành của văn hóa Việt. Kinh Đô hiểu rất rõ, để những giá trị đẹp của ngày Tết Trung thu được lưu truyền đến ngàn đời sau, việc truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai là vô cùng quan trọng. Đại diện Mondelez Kinh Đô chia sẻ: "Trung thu 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là thời khắc để mỗi chúng ta chiêm nghiệm và lan tỏa những giá trị gắn kết. Mondelez Kinh Đô không ngừng sáng tạo để những chiếc bánh Trung thu hôm nay không chỉ đáp ứng khẩu vị và thẩm mỹ hiện đại, mà còn trở thành cầu nối đưa những câu chuyện và ký ức đẹp tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chúng tôi tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng VECCA trong hành trình bảo tồn và phát huy nét đẹp lễ hội, để Trung thu không chỉ sống mãi trong ký ức hôm nay, mà còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau".

"Lễ hội Trung thu 2025" đánh dấu cột mốc năm thứ hai trong khuôn khổ hợp tác ba năm giữa Kinh Đô và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VECCA) thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trên hành trình bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa ngày Tết Trung thu. Mang đến Lễ hội không chỉ là những trò chơi dân gian như câu cá, đánh trống, hoạt động làm đèn lồng, cuộc thi làm mâm cỗ trông trăng, chương trình nghệ thuật đặc sắc… Kinh Đô và VECCA còn mang đến những kỷ niệm, ký ức khó phai về những khoảnh khắc Trung thu sum vầy hạnh phúc bên gia đình. "Lễ hội Trung thu 2025" tái hiện từng ký ức Trung thu tuổi thơ của bố mẹ với những trò chơi quen thuộc, những hoạt động chuẩn bị ngày Tết Đoàn viên để các con cùng tham gia, trải nghiệm và cùng cảm nhận. Những trải nghiệm này sẽ trở thành những hạt giống yêu thương, để mai này, chính các con sẽ trở thành những Sứ giả Trung thu mới, tiếp nối hành trình gìn giữ cho thế hệ sau.

Chiến dịch "Sứ giả Trung thu" với thông điệp "Dành trọn vẹn một ngày nghỉ sum vầy" đã chạm đến trái tim của hàng nghìn gia đình, lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các phương tiện truyền thông. Chiến dịch thành công không chỉ nằm ở những con số ấn tượng mà trên hết, nằm ở sự cộng hưởng trong việc đánh thức ý thức cộng đồng và truyền cảm hứng về giá trị của sự sum vầy và gìn giữ văn hoá.

Chiến dịch "Sứ giả Trung thu" mở ra một lời hẹn, trong những mùa Trăng sau, hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa vẫn sẽ tiếp tục, để Trung thu mãi là mùa của ký ức và tình thân. Thông điệp mà Kinh Đô gửi gắm thật rõ ràng: Mỗi chiếc bánh, mỗi hoạt động mà Kinh Đô triển khai không chỉ mang hương vị, mà còn mang theo ký ức và niềm tin để di sản Trung thu tiếp tục sáng mãi.

Hành trình tiếp nối văn hóa không chỉ của riêng Kinh Đô, mà là của tất cả mọi người. Và trong hành trình dài ấy, Kinh Đô sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, để mỗi mùa trăng đi qua không chỉ để lại những kỷ niệm ngọt ngào mà còn vun đắp cho một tương lai với những giá trị văn hoá Việt mãi sáng ngời, tròn đầy như ánh trăng rằm tháng Tám.