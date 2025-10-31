Bất ngờ, Huấn Hoa Hồng là Chủ tịch một công ty bất động sản với slogan nổi tiếng “có làm thì mới có ăn”

Huấn Hoa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1984, tỉnh Yên Bái), từng được biết đến là một trong những “giang hồ mạng” nổi bật nhất giai đoạn 2015–2020. Anh thường xuyên livestream, đăng tải video khoe tiền, vàng và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Năm 2020, Huấn Hoa Hồng từng tự xuất bản 2 cuốn sách có tên “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online”, được giới thiệu là “cẩm nang làm giàu nhanh chóng”. Theo quảng cáo của Huấn, hai cuốn sách do anh tự đầu tư viết và được rao bán với giá 799.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, sau khi phát hành, cơ quan chức năng đã xử phạt Huấn Hoa Hồng vì hành vi xuất bản và kinh doanh sách trái phép.

Từ năm 2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ chuyển hướng sang kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa “giá rẻ bất ngờ” được quảng cáo rầm rộ.

Cũng trong năm 2022, Huấn từng khoe mở công ty lấn sân sang kinh doanh bất động sản. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land được thành lập vào tháng 9/2022, địa chỉ tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn năm giữ 40%; Vũ Bình Long nắm giữ 6%; Nguyễn Thị Thu Hằng nắm giữ 24%; Đào Vũ Định nắm giữ 5%; Nguyễn Thị Thái nắm giữ 25%. Bà Thái cũng là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc của công ty.

Thời điểm thành lập, Huấn Hoa Hồng được giới thiệu là chủ tịch của doanh nghiệp. Công ty lấy câu nói nổi tiếng “có làm thì mới có ăn” của Huấn để làm slogan. Huấn còn từng khoe sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng còn là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, đặt trụ sở tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội), kinh doanh các mảng từ mua bán ô tô, mỹ phẩm đến bất động sản. Tại doanh nghiệp này Huấn cùng vợ là Phạm Thị Ngọc Linh nắm giữ 95% cổ phần; Nguyễn Văn Tâm nắm giữ 5% còn lại.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng còn góp vốn và giữ vai trò đại diện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ 168 và Nhà hàng Huấn Hoa Hồng, đồng thời là cổ đông tại Công ty Cổ phần Dịch vụ FB châu Á.

Đáng chú ý, tháng 5/2024, Huấn Hoa Hồng tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại huyện Hoài Đức cũ (Hà Nội). Đây được giới thiệu là khu vườn chuyên cung cấp các loại tùng Nhật Bản có giá trị cao, nhiều cây được định giá lên tới cả tỷ đồng.