Chân dung cô gái 22 tuổi đi "bán mộ"

"Bán mộ" là nghề gì?

22 tuổi, sở hữu IELTS 7.5 và tấm bằng loại Xuất sắc ngành Kinh doanh quốc tế (ĐH Kinh tế Quốc dân), nhiều người nghĩ Thu Trang sẽ chọn một công việc “hợp thời” như marketing, xuất nhập khẩu hay tài chính,... Nhưng không, cô gái trẻ lại rẽ hướng sang một lĩnh vực mà với nhiều người nghe lạ hoắc. Đó là "bán mộ".

Vậy, "bán mộ" là gì?

Hiểu đơn giản, đó là làm việc tại Công viên nghĩa trang, với vai trò chuyên viên kinh doanh bất động sản tâm linh, gọi nôm na là “bán mộ”.

Tính đến nay, Thu Trang đã gắn bó với công việc này được gần 1 năm. Nguồn: Chanly bán công viên Nghĩa trang.

Một lựa chọn tưởng chừng trái ngành, nhưng lại mở ra cho Thu Trang nhiều cơ hội và trải nghiệm không ngờ. “Ban đầu, bạn bè mình còn bất ngờ khi mình không chỉ chọn làm trái ngành ngay khi ra trường mà lại ở trong lĩnh vực họ còn chưa từng thấy một tin tuyển dụng nào…” cô chia sẻ.

Đến nay, sau gần một năm gắn bó, Thu Trang bắt đầu chia sẻ những câu chuyện nghề của mình lên mạng xã hội, nhanh chóng viral. Bởi lẽ, làm việc tại công viên nghĩa trang, bán bất động sản tâm linh - với nhiều người vẫn là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, lạ lẫm. Không ít người thú nhận, đây là lần đầu tiên họ nghe đến công việc này.

Song, chính sự khác biệt đó lại khiến câu chuyện của Thu Trang trở nên đặc biệt, gây nhiều tò mò. Vậy, cụ thể, công việc đó gồm những gì? Khách hàng là ai? Và Thu Trang nhận được gì khi là một người trẻ làm trong lĩnh vực này?

Thu Trang - 22 tuổi.

Cho những ai chưa biết thì công viên nghĩa trang là nơi an nghỉ của người đã khuất nhưng được quy hoạch, thiết kế hiện đại, văn minh hơn hẳn nghĩa địa truyền thống. Không chỉ là nơi an táng, các công viên này còn cung cấp dịch vụ trọn gói: Chăm sóc mộ phần, tổ chức tang lễ, cải táng, thậm chí có cả hoa viên, đền trình, nhà hàng hay khu tưởng niệm gia tộc. Một số nơi còn phát triển hệ thống chăm sóc mộ từ xa và cúng giỗ theo yêu cầu, mang lại sự an tâm cho thân nhân người đã mất.

Thu Trang chia sẻ rõ hơn về công việc mà mình đang làm: “Lĩnh vực công viên nghĩa trang là một ngách đặc biệt trong bất động sản, thay vì chào bán như chung cư, biệt thự liền kề thì mình sẽ giới thiệu và bán sản phẩm là các khuôn viên mộ được quy hoạch bài bản - bao gồm khuôn viên mộ đơn, mộ đôi, mộ gia tộc,... tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Các khách hàng của mình khi lựa chọn mua công viên nghĩa trang thường là vì gia đình họ đã từng gặp phải những vấn đề muôn thuở như: Nghĩa trang truyền thống quy hoạch lộn xộn; Mộ phần gia đình không ở cạnh nhau; không có ai chăm sóc, hương hoa; con cái ít viếng thăm do xa xôi; cỏ dại mọc, mộ phần ngập úng….”

Cô bạn gắn bó với công việc này đã được gần 1 năm. Công việc của cô là bán các khu mộ trong Công viên nghĩa trang cho những người có nhu cầu mua.

Cơ duyên đến với nghề của Thu Trang khá tình cờ. Đó là vào năm cuối Đại học, cô tham dự buổi giao lưu giữa sinh viên và cựu sinh viên NEU. “Hôm đó sếp (bây giờ) của mình có giới thiệu đang có một dự án nhỏ cần xây dựng từ đầu và rất ưu tiên những hậu bối như bọn mình, chính vì vậy mình đã không chần chừ apply ngay…”, Thu Trang nhớ lại.

Thế rồi, quyết định này mở ra hành trình làm làm chuyên viên kinh doanh ở công viên nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng (hơn 1 giờ di chuyển từ phía Tây của Hà Nội) của Thu Trang ngay từ năm cuối đại học và gắn bó đến bây giờ và có thể là lâu dài hơn nữa.

Nhớ lại những ngày đầu tiên theo nghề, Thu Trang cho biết bản thân cũng phải vượt qua rào cản đến từ chính mình - từ kiến thức đến những khó khăn nhất định trong công việc. Song, may mắn có sự tin tưởng của gia đình tiếp thêm cho cô niềm tin, sự tự do để theo đuổi nghề.

Thu Trang cho biết công việc này ban đầu khá lạ lẫm với cô, mất nhiều thời gian tìm hiểu và bây giờ thì ngày càng yêu thích hơn.

“Mình nhận ra để làm tốt công việc này, không chỉ cần kỹ năng bán hàng, mà còn phải trau dồi rất nhiều kiến thức thực tiễn - từ kinh tế, đất đai, quy hoạch, cho đến xu hướng tiêu dùng của xã hội.

Đặc biệt, với lĩnh vực công viên nghĩa trang, còn cần hiểu thêm về phong thủy để có thể tư vấn đúng và phù hợp cho khách hàng. Chính vì vậy, mình chủ động học hỏi mỗi ngày, tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đọc thêm tài liệu và lắng nghe kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước.

Ngoài ra mình còn trực tiếp thăm quan nhiều nghĩa trang kiểu cũ, và những công viên nghĩa trang khác trong ngành để mở rộng kiến thức thực tế và hiểu rõ hơn về công việc mình đang làm”, Thu Trang chia sẻ.

Khách hàng là ai, và mức lương như thế nào?

Tệp khách hàng của Thu Trang bao gồm cả người mua với mục đích đầu tư các gia đình có tầm nhìn xa sẵn sàng chuẩn bị mộ phần từ sớm, và những gia đình có người thân mới hoặc sắp mất. Hầu hết họ sẽ là những người sinh từ năm 1995 trở về trước, càng lớn tuổi càng có nhu cầu cao và tìm hiểu về lĩnh vực này nhiều hơn.

Một ngày làm việc của Thu Trang bao gồm rất nhiều công việc khác nhau: “Bao gồm, gọi điện tìm kiếm khách hàng đầu tư; đi thăm các đối tác, cộng tác viên để cập nhật thị trường, chăm sóc và bổ sung các công cụ marketing cho cộng tác viên; đi thị trường để mở rộng mạng lưới đối tác; làm video truyền thông và trả lời tin nhắn của khách hàng; báo cáo hàng ngày và xin feedback từ sếp, ngoài ra hiện mỗi tháng mình sẽ đưa đoàn khách lên thăm thực tế An Viên một lần,...”

Để làm tốt công việc này, cô phải học không ngừng, từ kiến thức về đất đai, quy hoạch, kinh tế, phong thủy, đến cả tâm lý khách hàng.

“Có lẽ vì được thực tế đi sâu vào công việc nên mình đã nhận ra ngành công viên nghĩa trang thực sự là một ngành rất tiềm năng, nhu cầu ngày càng tăng và ít cạnh tranh hơn so với các ngành truyền thống khác như logistic, bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm…

Hơn nữa, khi tin tưởng vào giá trị nhân văn của sản phẩm, mình không ngại dùng hình ảnh cá nhân để chia sẻ nghề. Đó cũng chính là thể hiện của việc mình có thể theo đuổi công việc này một cách chuyên tâm, dài hơi”, Thu Trang chia sẻ lý do cô gắn bó với công việc và quyết định chia sẻ lên mạng xã hội.

Khi được hỏi về thu nhập vì lời đồn trên mạng bảo nhiều lắm, Thu Trang cho biết: “Mức lương thì khó nói, nhưng thứ mình nhận được còn quý hơn nhiều, xem như “tài sản vô giá”. Đó là: “Trải nghiệm sống và khả năng thấu hiểu con người; rèn cho mình tư duy hệ thống và khả năng thích ứng nhanh. Và quan trọng nhất, nó khiến mình nhìn nhận cuộc sống sâu sắc và tích cực hơn”.

Với một người trẻ khi làm việc trong lĩnh vực bất động sản tâm linh, Thu Trang cho biết có rất nhiều lợi thế, cũng song hành với đó là nhiều khó khăn. “Lợi thế là người trẻ thường có năng lượng, tinh thần cầu tiến và khả năng tiếp cận công nghệ tốt - điều này giúp mình dễ dàng truyền tải thông tin, lan tỏa giá trị nhân văn của dự án qua các kênh như TikTok hay mạng xã hội, tạo ra cách nhìn mới mẻ, tích cực hơn về lĩnh vực công viên nghĩa trang”, Thu Trang chia sẻ.

Còn khó khăn lớn nhất, theo cô, là thuyết phục khách hàng lớn tuổi tin vào một người trẻ. Ngoài ra, các yếu tố như phong thủy, pháp lý, tâm linh đều đòi hỏi thời gian dài để am hiểu.

Cuối cùng, cô nhấn mạnh: “Nhưng mình tin rằng, nếu kiên trì và làm việc bằng tâm, thì độ tuổi không còn là rào cản, mà lại trở thành lợi thế để mang đến sự mới mẻ, hiện đại và chuyên nghiệp hơn cho nghề”.