Bên trong căn nhà "dát vàng" của Huấn Hoa Hồng

Từng nổi lên nhờ loạt video “dạy đạo lý” xen lẫn khoe của, Huấn Hoa Hồng - tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê Yên Bái) - nhiều lần khiến dân mạng xôn xao khi để lộ khung cảnh xa hoa trong căn nhà của mình tại Hà Nội.

Trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt và livestream ngay trong căn biệt thự được cho là tọa lạc tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) – nơi cũng là địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, doanh nghiệp do anh đứng tên đại diện pháp luật. Cùng với đó, Huấn Hoa Hồng hiện cũng sở hữu thêm căn nhà tại khu Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Căn biệt thự của Huấn Hoa Hồng (Clip: Youtube)

Theo những video từng được đăng tải, không gian sống tại căn nhà của Huấn Hoa Hồng ở Vinhomes Ocean Park được thiết kế vô cùng cầu kỳ. Từ ngoài sân đã có con trâu dát vàng lớn, bên trong là nội thất dát vàng từ tay vịn cầu thang đến các chi tiết trang trí. Ngoài ra, căn nhà còn bài trí “cụ cóc khổng lồ” trị giá 500 triệu đồng cạnh ban thờ và con bò dát vàng trước nhà có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Căn nhà 5 tầng với diện tích sàn hơn 100 m² còn được trang bị thang máy để di chuyển giữa các tầng, với tổng giá trị lên tới khoảng 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn còn đặt riêng phòng thờ lớn trên tầng cao nhất, được bài trí sang trọng với nhiều đồ gỗ quý, đặc biệt là cặp lục bình mạ vàng 24k.

Khu vực sân trước nhà thường xuyên xuất hiện dàn xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng. Trước đây, Huấn từng khoe sở hữu Range Rover Sport gần 6 tỷ đồng, Porsche Panamera khoảng 7 tỷ, Mercedes Maybach S450 2020 gần 5 tỷ, cùng nhiều mô tô phân khối lớn như Kawasaki Z1000, Ducati Diavel.

Dù vướng không ít ồn ào, hình ảnh “đại gia mạng” của Huấn Hoa Hồng vẫn thu hút lượng lớn người theo dõi. Trong các buổi phát trực tiếp, Huấn Hoa Hồng không ít lần khẳng định bản thân đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo Thị trường tài chính (Chuyên trang của báo Kinh tế và đô thị) từ năm 2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ chuyển hướng sang kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa “giá rẻ bất ngờ” được quảng cáo rầm rộ. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bùi Xuân Huấn còn hiện diện trong nhiều công ty hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng từng được biết là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, đặt trụ sở tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội), kinh doanh các mảng từ mua bán ô tô, mỹ phẩm đến bất động sản. Ngoài ra, anh còn góp vốn và giữ vai trò đại diện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ 168 và Nhà hàng Huấn Hoa Hồng, đồng thời là cổ đông tại Công ty Cổ phần Dịch vụ FB châu Á.

Đáng chú ý, tháng 5/2025, Huấn Hoa Hồng tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại huyện Hoài Đức cũ (Hà Nội). Đây được giới thiệu là khu vườn chuyên cung cấp các loại tùng Nhật Bản có giá trị cao, nhiều cây được định giá lên tới cả tỷ đồng. Pháp nhân đứng sau dự án là Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP, thành lập tháng 4/2024 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó Huấn góp 4 tỷ đồng, tương đương 44,445% cổ phần.

Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê Yên Bái) từng nổi lên trên mạng xã hội với các video khoe tiền, xe sang, khuyên răn giới trẻ về đạo lý và triết lý sống. Tuy nhiên, bên cạnh danh tiếng, anh cũng gắn liền với nhiều rắc rối pháp lý. Tháng 9/2019, khi công an TP.HCM kiểm tra một tụ điểm ăn chơi tại quận Bình Thạnh, Huấn bị phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tháng 3/2020, anh tiếp tục bị Công an TP Lào Cai phát hiện sử dụng chất cấm tại khách sạn, kết quả kiểm tra nhanh vẫn dương tính. Sau hai lần vi phạm, Huấn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc tối đa 24 tháng. Tháng 4/2020, anh đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook rằng “80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy”, dẫn đến Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội xử phạt 7,5 triệu đồng vì bôi nhọ, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước. Cùng năm, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng phạt anh 7,5 triệu đồng do đăng video giả mạo logo VTV, lồng ghép hình ảnh trong chương trình “Chuyển động 24h” để kêu gọi quyên góp. Ngoài ra, Huấn từng rao bán cuốn sách “Nhà xuất bản SG” giá 799.000 đồng, được quảng cáo là “bí kíp làm giàu”, nhưng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không cấp phép. Sau đó, anh phát hành MV “Muôn kiếp là anh em” trên YouTube, vừa khuyên bỏ cờ bạc nhưng lại lồng ghép quảng cáo game bài online như Go88, 789club, loại hình cờ bạc bị nghiêm cấm tại Việt Nam.



