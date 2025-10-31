Lịch âm hôm nay 31/10/2025

Dương lịch Thứ Sáu, ngày 31/10/2025

Âm lịch Ngày 11 Tháng Chín (Bính Tuất) Âm Lịch (Ất Tỵ)

Đánh giá chung Ngày tốt

Ngũ hành ngày Quý Dậu - tức Chi sinh Can (Kim sinh Thủy), ngày cát (nghĩa nhật)

Nạp âm Ngày Kiếm Phong Kim, kỵ các tuổi: Đinh Mão và Tân Mão

Quan hệ hợp xung Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần

Tính hành khắc Ngày này thuộc hành Kim khắc với hành Mộc, ngoại trừ các tuổi: Kỷ Hợi vì Kim khắc mà được lợi

Các ngày kỵ Không phạm bất kỳ ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật nào

Khổng Minh Lục Diệu Ngày Tốc Hỷ - tức ngày Tốt vừa. Buổi sáng tốt, nhưng chiều xấu nên cần làm nhanh

Nhị thập bát tú Tên sao: Lâu. Tên ngày: Lâu Kim Cẩu - Lưu Long: Tốt (Kiết Tú). Tướng tinh con chó, chủ trị ngày thứ 6

Thập Nhị Kiến Trừ Trực Bế

Ngọc Hạp Thông Thư Sao tốt: Sao Địa Tài trùng ngày Bảo quang Hoàng đạo (Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương); Sao Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt mọi việc)

Sao xấu: Sao Thiên Lại (Xấu mọi việc); Sao Nguyệt Hoả và Độc Hoả (Xấu đối với lợp nhà, làm bếp); Sao Nguyệt Kiến chuyển sát (Kỵ động thổ); Sao Phủ đầu dát (Kỵ khởi tạo); Sao Quỷ khốc (Xấu với tế tự, mai táng)

Bành Tổ Bách Kỵ Nhật - Quý: "Bất từ tụng lý nhược định cường" - Không nên kiện tục, ta yếu lý và địch mạnh.

- Dậu: "Bất hội khách tân chủ hữu thương" - Không nên hội họp khách khứa chủ nhân sẽ bị thương tổn.