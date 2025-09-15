Mẹ đơn thân xứ Thanh rơi nước mắt kể về cuộc hôn nhân cũ, tìm người mới “nói ít làm nhiều” và cái kết

Rơi nước mắt khi nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, Nguyễn Thu Hương (34 tuổi, HLV hình thể, quê ở Thanh Hóa) khiến những người tiếp xúc với cô từ ánh nhìn đầu tiên đã phải thốt lên: “Quá xinh đẹp”.

Trước đây, Hương ở Hà Nội, tuy nhiên, cô mới vào TP.HCM sinh sống và làm việc được một gần 1 năm. Nhận xét về bản thân, Hương nói mình vui tính, hơi “nhây”. Khuyết điểm của cô là sống hơi nhiều cảm xúc. Một điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến Hương vui song cũng chính những điều nhỏ nhặt đó có thể làm cô buồn.

Người phụ nữ xinh đẹp từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện có một con trai 8 tuổi. Nói về cuộc hôn nhân cũ, Hương tâm sự cô và chồng cũ ly hôn nhẹ nhàng, không quá căng thẳng.

“Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với người đó. Lý do chúng tôi chia tay chỉ là 2 người không còn sự kết nối với nhau nữa, không thể chia sẻ với nhau về nhiều thứ trong cuộc sống. Chúng tôi sống chung với nhau trong 1 ngôi nhà nhưng như người xa lạ. Tôi là người làm kinh tế chính trong gia đình, vô tình làm cho người đàn ông bị áp lực nhưng anh không chia sẻ ra mà chỉ giữ trong lòng. Dần dần, cả 2 cứ xa cách nhau.

Khi tôi chủ động nói chia tay, đó là lần đầu tôi thấy chồng cũ rơi nước mắt. Anh ấy hỏi tôi sao cứ âm thầm chịu đựng mọi chuyện mà không nói ra, để đến khi không chịu nổi nữa mới nói và không cho người khác cơ hội thay đổi. Đó là điều mà tôi nghĩ bản thân cần rút kinh nghiệm”, Hương rơi nước mắt.

Khép lại quá khứ, hiện tại Hương muốn tìm một người bạn trai nói được làm được, nói ít làm nhiều, hoặc không nói cũng được nhưng nên làm, mỗi lời nói ra phải có trách nhiệm, có trọng lượng. Là một người yêu thể thao, Hương cũng mong tìm được nửa kia có sở thích giống mình.

Mẹ đơn thân xinh đẹp bộc bạch, có nhiều người phụ nữ sau đổ vỡ rất sợ tiến tới hôn nhân một lần nữa. Nhưng Hương biết, sâu thẳm trong con người mình là một người phụ nữ thuộc về gia đình nên rất muốn có thêm cơ hội thứ 2 để xây dựng tổ ấm riêng của mình.

Quan điểm của Hương là cô luôn tin ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, có thể nó đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Lâu nay, Hương vẫn chủ động trong việc tìm kiếm tình yêu, có được bạn bè mai mối và thử tìm bạn qua app hẹn hò nhưng chưa tìm được người đồng điệu.

Lắng nghe những chia sẻ của “nhà gái”, Phí Mạnh Quỳnh (39 tuổi, quê ở Lào Cai) - người được chương trình mai mối cho Hương rất xúc động. Quỳnh cũng là bố đơn thân, hiện đang quản lý, vận hành homestay tại phường Sa Pa, Lào Cai.

Quỳnh tự nhận mình là người sống tình cảm, đáng tin cậy, yêu trẻ con, ưu tiên gia đình là số 1. Còn nhược điểm của anh là có thể học kỹ thuật ra nên hơi khô khan. Quỳnh cũng là người yêu thể thao, trước đây có chơi Bóng đá, tập Vovinam và hiện đang chơi Pickleball. Ông bố đơn thân và vợ cũ chia tay năm 2020. Anh hiện nuôi 2 con nhỏ, lần lượt 7 tuổi và 9 tuổi.

Người đàn ông U40 kể, nguyên nhân anh đổ vỡ hôn nhân là do yếu tố tuổi tác. Vợ cũ kém Quỳnh 6 tuổi, giữa cả 2 có sự chênh lệch về cách suy nghĩ. Khi mới yêu, họ nghĩ rằng tình yêu sẽ khỏa lấp được sự chênh lệch đó. Nhưng càng về sau, tính cách càng không hợp nên họ thuận tình ly hôn trong vui vẻ chứ không có căng thẳng gì.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Quỳnh từng nghĩ sẽ không kết hôn nữa vì sợ rằng người phụ nữ đến sau sẽ không thể yêu thương các con của mình và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến các bé. Bởi thế 4-5 năm qua, Quỳnh không hề hẹn hò với người phụ nữ nào.

Tuy nhiên gần đây, anh nghĩ rằng con cái rồi sẽ lớn và bản thân không thể ở trong tình trạng độc thân mãi được nên quyết định mở lòng. Tiêu chí của Quỳnh là muốn tìm một người bạn gái có nước da sáng, biết chăm lo cho bản thân, ngoại hình. Ông bố 2 con tin rằng, người phụ nữ biết chăm sóc cho bản thân thì cũng sẽ biết cách chăm sóc cho người thân. Quỳnh nghĩ rằng cuộc gặp với Hương là nhân duyên. Đây là chương trình đầu tiên anh đăng ký sau khi quyết định là sẽ mở lòng một lần nữa. Với những tiêu chí mà “nhà gái” đưa ra, Quỳnh tin mình làm được.

Về khoảng cách địa lý giữa 2 người, Hương thẳng thắn bày tỏ, cô không ngại quay về Hà Nội, mà chỉ cần một lý do.

Đoạn kết ngọt ngào

Sau khi tấm rèm được mở ra, Quỳnh và Hương nhìn thấy nhau. Ngoại hình xinh đẹp của “nhà gái” đã khiến “nhà trai” bối rối. “Trước khi mở tấm chắn, anh có rất nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp của em, anh đã bị thu hút và không biết phải nói gì nữa”, Quỳnh bộc bạch.

Quỳnh tặng bạn gái mới quen một bó hoa, trong khi đó, Hương lại chuẩn bị món quà rất ý nghĩa - một quả cầu tuyết, kèm lời nhắn mà MC Quyền Linh nhận xét là đầy “thính”: “Em là người sưu tầm quả cầu tuyết. Bình thường thì chỉ có mọi người tặng em món quà này chứ em rất ít khi tặng cho ai. Nếu em tặng nó cho ai thì người đó phải rất đặc biệt”.

Cả 2 cùng bấm nút hẹn hò, trao cho đối phương thêm cơ hội để tìm hiểu sâu hơn.

Quỳnh bày tỏ, anh nghĩ Hương là một người phụ nữ cá tính, mọi thứ đều hoàn thiện. Câu chuyện của Hương giống một người bạn của Quỳnh. Mỗi người khi tách riêng lẻ thì rất hoàn hảo, nhưng khi ghép vào với nhau thì mới có cảm giác không phù hợp. Bởi vì họ không phải một cặp của nhau.

“Anh nghĩ chuyện của em và người chồng cũ chỉ đơn giản là anh ấy không phải là người phù hợp với em thôi. Còn mọi cái về em anh thấy rất hoàn hảo”, Quỳnh chia sẻ và Hương đồng ý với quan điểm này.

Ông bố đơn thân 2 con cho biết mình cũng nhiều tuổi nên khá thận trọng. Anh nghĩ rằng bản thân là tuýp người giống như Hương đang mong chờ, song để nói về tương lai thì hơi sớm. Quỳnh cần có thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về Hương và anh mong đối phương sẽ cho phép anh có cơ hội làm điều đó.

Về phía Hương, cô gái xứ Thanh cảm nhận Quỳnh là người từng trải, chín chắn và có những tiêu chí đúng với mẫu người cô đang tìm kiếm.

Cuối chương trình, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. Quỳnh dành tặng cho Hương một nụ hôn lên trán. Cặp đôi được nhiều người đánh giá là rất đẹp đôi và ai cũng mong sẽ sớm nhận được tin vui từ họ.

