2 con giáp có cát tinh hỗ trợ, sắp lội ngược dòng viên mãn, giàu sang, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi tư duy thông minh, sáng láng, sự ứng biến nhanh nhẹn và linh hoạt. Giỏi quan sát, khôn khéo và thận trọng, tuổi Tý thường tránh được nhiều rủi ro mà người khác không nhìn ra. Con giáp này còn có khả năng quản lý tài chính xuất sắc, biết khi nào cần móc hầu bao, khi nào thì không, nên cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy, dư dả. Nhờ những đặc điểm này, người tuổi Tý thường gặt hái những thành công rực rỡ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Trải qua 2 tháng liên tục bị thử thách là tháng 5 âm và tháng 6 âm, tuổi Tý đang bước vào một giai đoạn lội ngược dòng viên mãn. Tử vi học có nói, từ nay đến hết tháng 9 âm, con giáp này làm gì cũng thuận, công việc có nhiều tiến triển tích cực. Được cát tinh hỗ trợ, nếu biết nỗ lực hết mình, con giáp tuổi Tý có thể gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, họ luôn biết cách thay đổi, sáng tạo không ngừng để khai phá những hướng đi mới. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 7 âm là một trong những giai đoạn khó khăn mà tuổi Thân cần phải thận trọng. Họ được khuyên nên chú ý trong chi tiêu và đầu tư để tránh hao hụt tiền bạc. Tuy nhiên, chỉ vài ngày nữa, khi tháng 7 âm kết thúc thì con giáp này sẽ không còn phải lo lắng nữa.

Tử vi học có nói, từ tháng 8 âm trở đi, con giáp tuổi Thân sẽ đón chào một thời kỳ mới với nhiều hứa hẹn. Sự nghiệp từng bước thăng hoa, những rào cản cũ sẽ tự nhiên biến mất. Thu nhập sẽ tăng bất ngờ giúp con giáp này không những trả hết nợ nần mà còn tích cóp được một khoản kha khá để đầu tư cho tương lai.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao khi vừa sở hữu trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu thường rất giỏi trong công việc, đặc biệt là kinh doanh, kiếm được không ít và có cuộc sống đủ đầy, dư dả.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Song, nếu như tuổi Tý và tuổi Thân sắp đón chào giai đoạn mới đầy viên mãn thì tuổi Dậu vẫn là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, con giáp tuổi Dậu càng "biết mình, biết ta" thì càng an toàn. Tuyệt đối đừng vì tham lam mà tham gia việc đầu tư rủi ro. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần cẩn thận trước bạn xấu để tránh mất tiền, mệt người.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.